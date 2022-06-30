Эстония планирует приобрести средства ПВО вместе с Латвией

„Саммит дал четкий сигнал, что НАТО будет помогать тем, кто готов защищать себя сам. Эстония - надежный союзник и одна из стран, которая выполняет свои обязательства“, - сказал министр обороны Калле Лаанет. Он отметил, что Эстонии важно внести свой вклад и в противовоздушную оборону, помимо остальной поддержки союзников.

„Агрессия России в Украине ясно показывает необходимость в системах противовоздушной обороны. Я хотел бы еще раз поблагодарить Испанию, которая недавно развернула такие системы в Латвии. Но мы также работаем над развитием наших собственных возможностей. Я рад, что мы реализуем этот проект вместе с Эстонией, укрепляя тем самым наше региональное сотрудничество и общую оборону“, - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Министерство обороны представило правительству Эстонии различные решения по созданию потенциала противовоздушной обороны, а конкретный план по созданию противовоздушной обороны планируется представить правительству в конце июля.

В дополнение к противовоздушной обороне, предоставляемой союзниками, Эстония также нуждается в собственных силах противовоздушной обороны. ПВО средней дальности обеспечит воздушное прикрытие резервных подразделений Сил обороны Эстонии в случае мобилизации, создаст условия для прибытия союзных подкреплений в порты и на аэродромы Эстонии и позволит маневрировать наземными силами. Дополнительная противовоздушная оборона союзников усилит существующие возможности Эстонии, а также окажет поддержку союзным войскам, например, обеспечив защиту от самолетов противника, а также от крылатых ракет.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, совместный процесс закупок средств ПВО Эстонией и Латвией будет управляться Эстонским центром оборонных инвестиций. Закупки будут осуществляться на основе совпадающих военных рекомендаций глав оборонных ведомств Эстонии и Латвии.

