Михаил Кылварт: обвинения Минфина безосновательны. График работ по строительству Таллиннской больницы соблюдался

29 июня 2022 года Таллиннская городская управа одобрила договор о сотрудничестве между Министерством социальных дел и городом Таллинном для использования субсидии Фонда восстановления и устойчивости. Соглашение было подготовлено в сотрудничестве министерства и города.

13 апреля 2022 года город учредил целевое учреждение Tallinna Haigla Arendamise SA, задачей которого стала подготовка к проектированию и строительству больницы. На сегодняшний день создана команда, в которую входят эксперты и инженеры медицинской сферы, в том числе сферы медицинской технологии. Команда из десяти человек ежедневно сотрудничает с партнером по проектированию, чтобы гарантировать высокое качество проекта, который отвечал бы специфическим потребностям больницы и был готов в срок.

17 июня 2021 года Таллиннское городское собрание утвердило детальную планировку недвижимости Таллиннской больницы. 26 сентября 2021 года Европейская Комиссия принципиально одобрила эстонскую программу восстановления, которая включала в себя финансирование Таллиннской больницы в объеме 280 миллионов евро. 11 ноября 2021 года в результате конкурса госпоставки город заключил договор о проектировании с международными предприятиями TIproject srl и 3TI Progetti, обладающими большим опытом проектирования больничных комплексов. Срок создания предварительного проекта – ноябрь 2022. С конца 2021 года 40 рабочих групп, а это сотни сотрудников Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больниц, занимаются формированием исходных данных для проектирования помещений и планирования работ.

„Решение Правительства Республики отказаться от финансирования Таллиннской больницы из средств Фонда восстановления стало полной неожиданностью, поскольку до сих пор министерства не предъявляли претензий в отношении подготовительных работ, на все их вопросы город ответил, а сами процессы проходили в соответствии с графиком, согласованным с Европейской Комиссией. Город с самого начала действовал в хорошем темпе – от проведения тендера на проектирование и заключения договора, до детальной содержательной подготовки в сотрудничестве с персоналом больниц.

Все подготовительные работы по строительству Таллиннской больницы были согласованы с Министерством социальных дел и на все уточняющие вопросы город всегда давал ответы. Сегодняшнее решение Правительства Республики вызвано не сбоями в подготовительной работе – городу не известно о каких-либо препятствиях. Разумеется, график напряженный, но все стороны были в курсе графика и необходимости его соблюдения с момента утверждения программы действий Фонда восстановления и устойчивости осенью 2021 года.

Министр финансов обвинил Таллиннскую больницу в дублировании, однако это утверждение неуместно. Конкретные услуги и объемы распланированы в функциональной программе развития Таллиннской больницы, которая утверждена министром социальных дел в 2019 году. Этот документ являлся исходным документом при планировании больницы. Слияние двух центральных больниц в Таллиннскую больницу позволит избежать дублирования и чрезмерного инвестирования, возрастет эффективность и можно будет достичь определенной экономии.

Удивительно сегодняшнее утверждение министра финансов, якобы Таллинн не представил связного подтверждения того, что город полностью покроет недостающую часть финансирования, превышающую средства из Фонда восстановления и устойчивости. Министерство финансов никогда не просило у Таллинна такого подтверждения. Непонятно также утверждение правительства, что подорожание цен на строительство влияет именно на создание Таллиннской больницы – рост цен оказывает влияние на все строительные объекты.

Важнейшим является вопрос, как именно государство планирует разрешить ситуацию, когда Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы, в которых получает лечение четверть населения Эстонии, действуют в амортизированных и устаревших с точки зрения современного здравоохранения зданиях, а потребность в новом больничном комплексе предусмотрена также программой развития больничной сети. Организация работы системы здравоохранения – это задача государства, а не ответственность местного самоуправления. Мы ждем позиции государства, каким образом будет решена проблема оказания услуги здравоохранения, в которой нуждаются не менее 600 000 человек. Спустя десять лет ни Ида-Таллиннская, ни Ляэне-Таллиннская центральная больница не смогут оказывать качественные медицинские услуги в нынешних помещениях“.