Михаил Кылварт: обвинения Минфина безосновательны. График работ по строительству Таллиннской больницы соблюдался(10)
Михаила Кылварта прокомментировал решение правительства отказаться от финансирования Таллиннской больницы из средств Фонда восстановления.
„Решение Правительства Республики отказаться от финансирования Таллиннской больницы из средств Фонда восстановления стало полной неожиданностью, поскольку до сих пор министерства не предъявляли претензий в отношении подготовительных работ, на все их вопросы город ответил, а сами процессы проходили в соответствии с графиком, согласованным с Европейской Комиссией. Город с самого начала действовал в хорошем темпе – от проведения тендера на проектирование и заключения договора, до детальной содержательной подготовки в сотрудничестве с персоналом больниц.
17 июня 2021 года Таллиннское городское собрание утвердило детальную планировку недвижимости Таллиннской больницы. 26 сентября 2021 года Европейская Комиссия принципиально одобрила эстонскую программу восстановления, которая включала в себя финансирование Таллиннской больницы в объеме 280 миллионов евро. 11 ноября 2021 года в результате конкурса госпоставки город заключил договор о проектировании с международными предприятиями TIproject srl и 3TI Progetti, обладающими большим опытом проектирования больничных комплексов. Срок создания предварительного проекта – ноябрь 2022. С конца 2021 года 40 рабочих групп, а это сотни сотрудников Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больниц, занимаются формированием исходных данных для проектирования помещений и планирования работ.
13 апреля 2022 года город учредил целевое учреждение Tallinna Haigla Arendamise SA, задачей которого стала подготовка к проектированию и строительству больницы. На сегодняшний день создана команда, в которую входят эксперты и инженеры медицинской сферы, в том числе сферы медицинской технологии. Команда из десяти человек ежедневно сотрудничает с партнером по проектированию, чтобы гарантировать высокое качество проекта, который отвечал бы специфическим потребностям больницы и был готов в срок.
29 июня 2022 года Таллиннская городская управа одобрила договор о сотрудничестве между Министерством социальных дел и городом Таллинном для использования субсидии Фонда восстановления и устойчивости. Соглашение было подготовлено в сотрудничестве министерства и города.
Все подготовительные работы по строительству Таллиннской больницы были согласованы с Министерством социальных дел и на все уточняющие вопросы город всегда давал ответы. Сегодняшнее решение Правительства Республики вызвано не сбоями в подготовительной работе – городу не известно о каких-либо препятствиях. Разумеется, график напряженный, но все стороны были в курсе графика и необходимости его соблюдения с момента утверждения программы действий Фонда восстановления и устойчивости осенью 2021 года.
Министр финансов обвинил Таллиннскую больницу в дублировании, однако это утверждение неуместно. Конкретные услуги и объемы распланированы в функциональной программе развития Таллиннской больницы, которая утверждена министром социальных дел в 2019 году. Этот документ являлся исходным документом при планировании больницы. Слияние двух центральных больниц в Таллиннскую больницу позволит избежать дублирования и чрезмерного инвестирования, возрастет эффективность и можно будет достичь определенной экономии.
Удивительно сегодняшнее утверждение министра финансов, якобы Таллинн не представил связного подтверждения того, что город полностью покроет недостающую часть финансирования, превышающую средства из Фонда восстановления и устойчивости. Министерство финансов никогда не просило у Таллинна такого подтверждения. Непонятно также утверждение правительства, что подорожание цен на строительство влияет именно на создание Таллиннской больницы – рост цен оказывает влияние на все строительные объекты.
Важнейшим является вопрос, как именно государство планирует разрешить ситуацию, когда Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы, в которых получает лечение четверть населения Эстонии, действуют в амортизированных и устаревших с точки зрения современного здравоохранения зданиях, а потребность в новом больничном комплексе предусмотрена также программой развития больничной сети. Организация работы системы здравоохранения – это задача государства, а не ответственность местного самоуправления. Мы ждем позиции государства, каким образом будет решена проблема оказания услуги здравоохранения, в которой нуждаются не менее 600 000 человек. Спустя десять лет ни Ида-Таллиннская, ни Ляэне-Таллиннская центральная больница не смогут оказывать качественные медицинские услуги в нынешних помещениях“.