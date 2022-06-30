Коронавирус вновь заявляет о себе! Вторая бустерная доза будет для широкого круга недоступна?

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике считает, что в группе риска находятся все люди старше 60 лет, а также люди старше 12, у которых повышен риск развития тяжелой формы COVID-19 из-за хронических заболеваний. Вторая бустерная доза рекомендуется не менее чем через шесть месяцев после последней дозы или после того, как переболели COVID-19.

Помимо людей, входящих в группу риска по возрасту или состоянию здоровья, рекомендуется, чтобы люди, за которыми ухаживают грулосуточно, которым требуются услуги специального социального обеспечения, а также помощь для проживания в общесте, тоже рассматривались в качестве группы риска при предоставлении второй бустерной дозы. Они чаще вступают в тесный контакт друг с другом и в целом более подвержены риску по причине преклонного возраста или состояния здоровья.



Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует, чтобы вторая бустерная доза была также доступна персоналу домов престарелых и медицинским работникам, имеющим прямой контакт с жителями и пациентами домов престарелых. Для снижения риска возникновения очагов заболевания и защиты населения, подверженного риску тяжелого протекания болезни.

Будет ли вторая бустерная доза доступна для широкого круга людей, и если да, то когда?

Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн сообщила, что члены экспертной комиссии по иммунопрофилактике следят за эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Эстонии, Европе и мире.

„По оценке экспертов, сейчас отсутствуют данные, опираясь на которые стоило бы рекомендовать вторую бустерную дозу широкому кругу лиц. Следует учитывать, что дополнительная иммунная защита, обеспечиваемая бустерной дозой, со временем ослабевает, и важно учитывать риски при составлении рекомендаций для различных групп“, - отметила она.