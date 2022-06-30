Юлия Ауг станет художественным руководителем Vaba Lava Narva

„У нас есть многолетний положительный опыт сотрудничества с Юлией, и теперь, когда ее последние работы по ту сторону границы также были отменены, мы недолго раздумывали“, – сказал глава Vaba Lava Мярт Меос.

„Нарва всегда занимала особое место в моей жизни, – прокомментировала Ауг. – Я помню воспоминания моей эстонской бабушки о довоенной Нарве, Нарве, которая исчезла с бомбардировками 1944 года и советской оккупацией. В данный момент Эстония морально теряет Нарву, это последняя возможность что-то делать, иначе мы потеряем ее полностью. Эстония должна уделять больше внимания Нарве и Ида-Вирумаа в целом, как морально, так и материально. Постараюсь внести свою лепту“.