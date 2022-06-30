Amnesty: удар по драматическому театру Мариуполя - военное преступление России

Она добавила, что это нападение должны расследовать как военное преступление Международный уголовный суд и другие органы, обладающие соответствующими полномочиями, а всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения.

„После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что это нападение является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные“, - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Исследователи также проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей и исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

В период с 16 марта по 21 июня Amnesty International собрала показания 53 выживших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или рядом с ним непосредственно в момент атаки.

Мирные жители также приходили туда, чтобы получить информацию о возможнных способах эвакуации. На асфальте перед и за театром большими буквами было написано „ДЕТИ“. Здание театра было разрушено около 10:00 по местному времени 16 марта.

В первые недели российского вторжения в Украину Мариуполь оказался в осаде со стороны армии России, которая ежедневно сбрасывала на город десятки авиабомб и подвергала его территорию артеллирийским обстрелам. Драмтеатр превратился в бомбоубежище согласно указаниям городских властей.

В расследовании под названием „Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе“ говорится, что россияне с высокой вероятностью сбросили с военного самолета две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру.

Эксперты организации провели собственное расследование инцидента и собрали доказательства, которые свидетельствуют, что российские военные, по всей видимости, сознательно целились в театр, зная, что там укрывались сотни мирных жителей.

Исследователи отвергли заявления российских властей о причастности украинских военных и пришли к выводу, что наиболее реалистичной является версия, согласно которой это был целенаправленный авиаудар российских пилотов по гражданскому объекту.

Вероятнее всего, их сбросили с истребителя Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто пролетали над югом Украины.

Согласно имеющимся данным об авиабомбах в арсенале армии России, в Amnesty пришли к выводу, что российские военные нанесли удар двумя 500-килограммовыми бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440-600 кг.

По просьбе Amnesty International экспертизу взрыва в театре провели две отдельные группы независимых экспертов. Одна пришла к выводу, что его мощность составила 400-800 кг в тротиловом эквиваленте, другая назвала диапазон 600-1200 кг.

„Изучение спутниковых снимков, а также фотографий и видео, сделанных после удара, показывает, что боеприпасы взрывного действия пробили крышу в восточной части театра и сдетонировали в зрительном зале, скорее всего, на уровне сцены“, - пишут авторы расследования.

Amnesty смогла собрать данные, подтверждающие гибель 12 человек, но это лишь часть погибших - многие тела до сих пор остаются неидентифицированными.

Но те люди, которые находились на полевой кухне снаружи здания, а также непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Из тех, кто оставался в театре, большинство имело возможность находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале, которые были защищены от прямого воздействия удара.

Свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на то, что многие люди успели покинуть театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали „зеленые коридоры“.

Сразу после нападения в мариупольском горсовете заявили, что погибло около 300 человек. Журналисты AP в своем расследовании отмечали, что число жертв могло быть в два раза больше.

Точное число жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

„Я не мог поверить своим глазам“

Доклад Amnesty описывает, как в окруженном Мариуполе именно драмтеатр стал убежищем для мирных жителей, пытавшихся укрыться от российских обстрелов. Он также превратился в центр, где можно было получить еду, воду и информацию.

Здание театра с красной крышей было отделено от других объектов 100-метровой зеленой зоной и являлось наиболее узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

Местные жители написали „ДЕТИ“ на асфальте с обеих сторон театра. Надписи должны были быть хорошо заметны российским пилотам. Они зафиксированы на спутниковых снимках.

Несмотря на это, российские бомбы были сброшены на театр около десяти утра 16 марта. Мощный взрыв разрушил крышу театра и крупные участки двух основных стен. Во время нападения в театре и вокруг него находились сотни гражданских.

„Всё произошло у меня на глазах. Мы были на расстоянии 200 или 300 метров, [когда] случился взрыв… Я не видел [что попало в здание]… Я услышал самолёт и звук сброшенных бомб… Бомба [производит звук, похожий на пронзительный свист]… Потом мы увидели, как крыша [театра] взлетела на 25, 30 метров“, - рассказал Amnesty International 50-летний архитектор Игорь Мороз, находившийся вблизи театра во время удара.

Другой свидетель, 51-летний предприниматель Григорий Головнев, который жил рядом с театром и регулярно ходил туда за информацией, описал свои воспоминания так:

„Я шёл по улице, ведущей к драмтеатру… Я видел драмтеатр прямо перед собой… Он был на расстоянии 200 метров… Я услышал шум самолёта… но в тот момент я не обратил на это внимания, потому что [самолёты] постоянно летали вокруг… Потом я увидел, как крыша здания взорвалась… Она подпрыгнула на 20 метров, а потом рухнула… и потом я увидел много дыма и обломков… Я не мог поверить своим глазам, потому что театр был убежищем. Там было две большие надписи „дети“.