„Вечером все дружно обсуждают Первый канал“: кажется, идея отключить в Нарве российское ТВ провалилась

Игорь, житель Нарвы, вспоминает, что дней через пять после прекращения трансляции российских каналов, наблюдал в окно со своего рабочего места как с десяти утра большой поток людей идет мимо, и почти все несут что-то в руках в одинаковых пакетах. „Я вышел на улицу посмотреть, что происходит, - вспоминает Игорь. - Люди несли антенны. Что было в пакетах – мне неизвестно. Встретил знакомого, спросил у него, что за ажиотаж творится. Он рассказал, что в один наш местный магазин завезли аппаратуру, которая ловит российские каналы. И за 4 часа я увидел человек пятьдесят, которые купили антенны и спокойно шли домой“.