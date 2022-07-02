ЧП и криминал
02.07.2022, 14:33

В Тарту в реке обнаружили труп женщины

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Tartu kiirabi
Tartu kiirabi
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Как сообщает полиция, поздно вечером 1 июля возле туристической тропы Янесе в Тарту в реке Эмайыги было найдено тело женщины без признаков насильственной смерти. Ее личность пока не установлена.

Идет ли речь о пропавшей недавно в Супилинна 25-летней женщине, установит экспертиза.

Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летней женщины, с которой близкие контактировали в последний раз 26 июня.

Уходя из дома, женщина не взяла с собой ни телефона, ни других личных вещей.

Информации о том, куда она могла направиться, и где она может находиться, у родственников не было.

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