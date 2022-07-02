02.07.2022, 14:33
В Тарту в реке обнаружили труп женщины(6)
ФОТО: | Õhtuleht
Как сообщает полиция, поздно вечером 1 июля возле туристической тропы Янесе в Тарту в реке Эмайыги было найдено тело женщины без признаков насильственной смерти. Ее личность пока не установлена.
Идет ли речь о пропавшей недавно в Супилинна 25-летней женщине, установит экспертиза.
Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 25-летней женщины, с которой близкие контактировали в последний раз 26 июня.
Уходя из дома, женщина не взяла с собой ни телефона, ни других личных вещей.
Информации о том, куда она могла направиться, и где она может находиться, у родственников не было.