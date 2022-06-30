ЧП и криминал
30.06.2022, 14:50

Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки

 
Пропавшая Маритта
Пропавшая Маритта
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летней Маритты, с которой близкие контактировали в последний раз 26 июня.

Сегодня утром полиция получила сообщение, что живущая в тартуском районе Супилинн девушка не вышла на работу. Нет ее и дома. Уходя из дома, женщина не взяла с собой ни телефона, ни других личных вещей.

Информации о том, куда могла направиться Маритта и где она может находиться, у родственников нет.

Девушка ростом примерно 160 см, среднего телосложения. Волосы светлые.

Если вы видели изображенную на фотографии девушку, полиция просит позвонить по телефону 112.

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