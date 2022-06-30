30.06.2022, 14:50
Полиция просит помощи в поисках пропавшей девушки
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летней Маритты, с которой близкие контактировали в последний раз 26 июня.
Сегодня утром полиция получила сообщение, что живущая в тартуском районе Супилинн девушка не вышла на работу. Нет ее и дома. Уходя из дома, женщина не взяла с собой ни телефона, ни других личных вещей.
Информации о том, куда могла направиться Маритта и где она может находиться, у родственников нет.
Девушка ростом примерно 160 см, среднего телосложения. Волосы светлые.
Если вы видели изображенную на фотографии девушку, полиция просит позвонить по телефону 112.