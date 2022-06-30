Опасна ли утечка и когда вновь откроется каток „Тондираба“?
Утром 26 июня в компрессорной на крыше ледового холла „Тондираба“ произошла утечка аммиака. На ликвидацию аварии спасателям потребовалось два с половиной часа.
Однако сегодня, спустя четыре дня, холл остается закрытым. Почему „Тондираба“ до сих пор не открыл двери для посетителей, когда спортсмены смогут приступить к тренировкам и как эта ситуация повлияла на работу катка, рассказала Rus.Delfi руководитель ледового холла Елена Глебова.
- Холл закрыт по двум причинам: 1. В дневное время происходит активное проветривание здания, работает система дымового удаления, вентиляция, распахнуты двери и окна, производится мокрая уборка помещений. На сегодняшний день уровень аммиака в воздухе близок к норме. 2. В связи с тем, что аммиачная жидкость вытекла из холодильного устройства, система не может морозить ледовые арены в полном объеме.
Сегодня, 30 июня, недостаток аммиачной воды был доставлен в ледовый холл и обслуживающая фирма занимается запуском холодильных устройств. Восстановление ледового покрытия займет некоторое время.
Как ситуация повлияла на работу катка?
- Предположительно, ледовый холл будет закрыт в течение одной недели. Большинство клубов сейчас в отпусках и авария не повлияла на их тренировочный план. Спортсмены, которые планировали тренироваться, перешли временно на каток Хааберсти.
Насколько опасны такие утечки?
- Так как утечка произошла в техническом помещении, куда нет доступа посетителям, то риск отравления при взаимодействии отсутствует. Сотрудники холла осведомлены о возможных неисправностях и бдительно относятся к любым проявлениям. Измерение чистоты воздуха проводится регулярно, для клиентов ситуация опасности не составляет.
Пропитываются ли аммиаком инвентарь, оставленные вещи? Что с ними будет?
- Концентрация в воздухе не достигла критической отметки, так как утечка была нейтрализована незамедлительно. Поэтому инвентарь не пострадал и не представляет никакой опасности для пользователей.
В какую сумму обошлась или обойдется ликвидация последствий. За чей счет?
- Замена самого компенсатора обошлась порядка 100€. Большую часть работы выполнила спасательная служба и сами работники холла. Основная финансовая потеря - это недостаток прибыли в связи с закрытием холла на неделю. Холл не нуждается в дополнительном финансировании и, к счастью, не понес больших убытков.
В прошлом году тоже была утечка, выводы сделаны не были? Почему ситуация повторилась?
- В прошлом году утечки не было, была ложная тревога. Конечно, основным фактором аварии стала 30-градусная жара. При таких погодных условиях система подвергается большой нагрузке и риск выхода из строя какого-либо из агрегатов довольно таки высок.
Предпринимаются ли какие-то шаги, чтобы больше такого не случилось?
- Обслуживающая фирма проведет детальный аудит, чтобы выяснить состояние системы. Также будет установлено дополнительное охлаждение в компрессорной комнате.
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