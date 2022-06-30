Опасна ли утечка и когда вновь откроется каток „Тондираба“?

Однако сегодня, спустя четыре дня, холл остается закрытым. Почему „Тондираба“ до сих пор не открыл двери для посетителей, когда спортсмены смогут приступить к тренировкам и как эта ситуация повлияла на работу катка, рассказала Rus.Delfi руководитель ледового холла Елена Глебова.

- Холл закрыт по двум причинам: 1. В дневное время происходит активное проветривание здания, работает система дымового удаления, вентиляция, распахнуты двери и окна, производится мокрая уборка помещений. На сегодняшний день уровень аммиака в воздухе близок к норме. 2. В связи с тем, что аммиачная жидкость вытекла из холодильного устройства, система не может морозить ледовые арены в полном объеме.

Сегодня, 30 июня, недостаток аммиачной воды был доставлен в ледовый холл и обслуживающая фирма занимается запуском холодильных устройств. Восстановление ледового покрытия займет некоторое время.

Как ситуация повлияла на работу катка?

- Предположительно, ледовый холл будет закрыт в течение одной недели. Большинство клубов сейчас в отпусках и авария не повлияла на их тренировочный план. Спортсмены, которые планировали тренироваться, перешли временно на каток Хааберсти.

Насколько опасны такие утечки?

- Так как утечка произошла в техническом помещении, куда нет доступа посетителям, то риск отравления при взаимодействии отсутствует. Сотрудники холла осведомлены о возможных неисправностях и бдительно относятся к любым проявлениям. Измерение чистоты воздуха проводится регулярно, для клиентов ситуация опасности не составляет.

Пропитываются ли аммиаком инвентарь, оставленные вещи? Что с ними будет?

- Концентрация в воздухе не достигла критической отметки, так как утечка была нейтрализована незамедлительно. Поэтому инвентарь не пострадал и не представляет никакой опасности для пользователей.

В какую сумму обошлась или обойдется ликвидация последствий. За чей счет?