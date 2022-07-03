ВИДЕО | Кто водится в Кадриорге и как правильно фотографировать животных, которых вы случайно встречаете?

Белка – это, пожалуй, самый милый грызун, любоваться которым можно часами. Парк Кадриорг в Таллинне – это одно из самых лучших мест в Эстонии для встречи с этими рыжими зверушками. Одним ранним утром я отправился в Японский сад в Кадриорге, где меня и мою камеру уже ждали три белки. Они очень охотно позировали на камеру и чего только не вытворяли. То желудь перепрятывали понадежнее, то им же и завтракали, а еще бегали туда-сюда, лазали по деревьям и не забывали про гигиенические процедуры. Орешки попрошайничать тоже не забывали. Около часа они резвились в парке, а затем куда-то разбежались. Наверное, деток кормить.

Как же таких случайных знакомых фотографировать? С белками Кадриорга все довольно просто, потому что они почти ручные и людей не сильно боятся. А вот с дикими животными в лесу/поле все сложнее. Нужно вести себя очень тихо и не делать никаких резких движений. Поэтому надо запастись терпением, чтобы вообще кого-то повстречать. А когда животное вышло под камеру, то лучше вообще не дышать, чтобы не спугнуть его. При этом на всякий случай при себе можно иметь баллончик перцового газа для самообороны, если животное вдруг решить атаковать. Вообще, тактика съемки и меры предосторожности очень разные в зависимости от животного, то, что работает с кабаном, не сработает с медведем.