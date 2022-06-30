Россия заявила о выводе войск с острова Змеиный. В чем его стратегическая важность?

Удачный украинский удар по Змеиному был нанесен 20 июня. ВСУ после этого удара отчитались о значительных потерях в рядах российского гарнизона на острове. После этого удара, в тот же день, Россия запустила 14 ракет по Одесской области. Украинские военные тогда заявили, что это была реакция на удар по острову.

В течение войны за остров Змеиный несколько раз начинались бои, но его освобождение не было приоритетом для ВСУ. В мае, после того как российское минобороны заявило о неудачной попытке украинских военных отбить остров, а украинское ведомство - что такой попытки не было, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украине было гораздо проще и далее поражать российские цели на острове.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что „россиян на Змеином больше нет“. Сейчас на острове пожар и звучат взрывы, уточнило оперативное командование „Юг“.

Украинское оперативное командование „Юг“ заявило, что провело военную операцию с нанесением ракетных и артиллерийских ударов по острову Змеиный, где располагались части армии РФ. В результате российские военные „наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров“, говорится в сообщении командования.

Западные страны и Украина считают, что Россия продолжает блокаду украинских портов и этим препятствует вывозу украинского продовольствия на мировые рынки.

„Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, - заявляет министерство обороны России о выводе войск со Змеиного. - Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря“.

В своем заявлении армия РФ утверждает, что решение о выводе войск принято „в качестве шага доброй воли“. Похожие формулировки российские военные употребляли, когда говорили об отступлении из северных частей Украины (Киевской, Черниговской и Сумской областей). По мнению западных экспертов, в этих регионах Россия потерпела военное поражение и была вынуждена отступить.

Как говорит эксперт института Rusi Джастин Бронк, российские силы покинули остров, вероятно, из-за появления у украинцев новой дальнобойной артиллерии. ВСУ сравнивали остров с Чернобаевкой, где украинские удары раз за разом накрывали вновь и вновь прибывавшие российские силы.

„России всегда было сложно удержать этот остров. Украина в последнее время провела несколько технически инновативных и впечатляющих атак - и с помощью ракетных систем, и иногда с помощью авиации. Систематически уничтожались размещенные на острове российские средства ПВО и другие системы. Россияне постоянно привозили на остров новые системы, по которым били на подходе к острову. Я думаю, это результат признания Россией того, что у Украины теперь есть значительное число дальнобойной артиллерии“, - говорит эксперт.

Анализ: В чем стратегическая важность Змеиного?

Илья Абишев, корреспондент Би-би-си

До вторжения России в Украину название Змеиного не было у всех на слуху. Это маленький каменистый остров площадью 20,5 га, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы.

До войны на острове служили пограничники и работали ученые из Одесского национального университета, там был построен небольшой поселок с причалом, почтой, банком и ретранслятором, планировалось создать туристический и дайвинг-центр.

Казалось бы - какой интерес для российских военных может представлять этот островок? Но они его захватили в первый же день войны.

Если бы Россия смогла закрепиться на острове, разместить там средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, она смогла бы доминировать в северо-западной части Черного моря, считает минобороны Британии.

Несмотря на потерю „Москвы“ и угрозу украинских противокорабельных ракет, российские военные не заявляли об отказе от десантной операции на украинском побережье. Змеиный может служить и как плацдарм, и как место размещения средств огневой поддержки, и как радиолокационная база.