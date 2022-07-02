Экономический прогноз: цены в странах Балтии будут расти быстрее, чем в Европе

Если в странах Балтии цены производителей росли с такой же скоростью, что и в Еврозоне в целом, то инфляция потребительских цен в нашем регионе превышает это показатель в Еврозоне почти в два раза. Относительно высокий уровень инфляции потребительских цен в странах Балтии можно объяснить тем, что мы расходуем большую часть своего дохода на еду и энергию, в связи с чем мы ощущаем рост их стоимости в большей степени. Однако эта причина, несомненно, не является единственной. В последние годы зарплаты в странах Балтии росли быстрее экономики, однако низкий уровень общей инфляции не позволял предприятиям перенести этот рост цен на потребителей. Сегодня все знают, что цены растут, и поэтому объяснять повышение цен никому не нужно. Соответственно, предприятия могут воспользоваться этой возможностью. Кроме того, возможно, что у торговцев из стран Балтии заключены более краткосрочные договоры о поставках и в меньшей степени зафиксированы цены, в результате чего мы ощущаем рост мировых цен быстрее, так как аналогичная инфляционная динамика наблюдается и в других странах Восточной Европы.