Экономический прогноз: цены в странах Балтии будут расти быстрее, чем в Европе(9)
Резкий рост инфляции обусловил на мировом рынке целый ряд вызовов и стал серьезной политической проблемой. Состояние экономики стран Балтии по-прежнему хорошее, однако следующие два года практически наверняка принесут множество трудностей. В странах Балтии люди расходуют большую часть своего дохода на еду и энергию, в связи с чем мы ощущаем рост их стоимости в большей степени, объяснил экономист банка Citadele Мартинш Аболиньш.
Вторжение России в Украину и высочайшая за последние десятилетия инфляция привели к возникновению новых вызовов для мировой экономики. В то же время, настроения бизнеса в США, Еврозоне и во всем мире в целом остаются положительными, и в мировой экономике продолжается рост и восстановление после пандемии COVID-19. Неожиданно резкий рост инфляции превратился в существенную политическую проблему, которая вынуждает правительства применять различные меры для снижения цен, а центральные банки повышать процентные ставки. Вторжение России в Украину и жесткие ограничения Китая в отношении COVID-19 стали для мировой экономики очередными шоками, которые спровоцировали еще большую инфляцию и нарушение производственных цепочек во всем мире. Эти изменения все больше влияют на прогнозы относительно роста экономики, приведенные в настоящем обзоре. Например, в апреле 2022 года Международный валютный фонд снова снизил свой прогноз относительно глобального роста экономики в 2022 году – с 4,4 до 3,6 процентов.
Неожиданно резкий рост инфляции является крупнейшим вызовом для мировой экономики
Высокая инфляция и цены, наблюдавшиеся в развитом мире впервые после 1980-х годов, в течение последнего года росли намного быстрее, чем это прогнозировалось. Инфляция потребительских цен в США и Европе достигла 7–8%, а в нашем регионе рост цен уже превысил уровень 10%. Самые масштабные меры по поддержке экономики со времен Второй мировой войны и вторжение России в Украину являются наиболее очевидными причинами того, что инфляции росла значительно быстрее, чем ожидалось.
Всемирные цены на природные ресурсы по сравнению с концом 2019 года почти удвоились, хотя показатели экономики США и стран Еврозоны в реальных значениях лишь совсем немного превысили предшествовавший пандемии уровень. Рост экономики в течение последних двух лет был очень неравномерным, и в настоящее время по сравнению с предыдущими периодами мы потребляем намного большое товаров и значительно меньше услуг. Однако большее потребление товаров требует больше ресурсов и энергии. В то же время работе глобальной производственной системы мешали остановки работы, масштабные ограничения в связи с COVID-19, неожиданные колебания в потреблении, дополнительные препятствия при пересечении границ, а также более частые и продолжительные больничные работников. Совершенно ясно, что инфляционное давление в мировой экономике еще не завершилось.
Состояние экономики стран Балтии хорошее, однако следующие два года будут сложными
В первые месяцы 2022 года рост экономики в странах Балтии оставался сильным, и влияние вторжения России в Украину в большей части ощущается в форме роста инфляции. В Эстонии показатель ВВП в I квартале 2022 года вырос по сравнению с I кварталом 2021 года на 4,3%. В Латвии соответствующий рост составил 6,7% и в Литве 4,6%. Таким образом, восстановление экономики стран Балтии было более быстрым по сравнению с Еврозоной в целом, и краткосрочные экономические результаты также были положительными. Начиная с февраля 2022 года оборот платежных карт растет, безработица снижается, при этом количество свободных рабочих мест и объявлений о предложении работы увеличивается. В то же время, несмотря на высокие цены в этом году потребление электричества по сравнению с потреблением год назад выросло, что указывает на стабильную производственную деятельность.
Однако угрожающие странам Балтии экономические риски за последние месяцы увеличились. В результате войны в Украине экономическая обстановка в марте и апреле значительно ухудшилась, промышленности необходимо быстро найти поставщиков металлов и другого сырья, рост зарплат не поспевает за ростом цен, при том, что влияние инфляции проявится в полной мере только во втором полугодии. В связи с этим риски экономического спада в странах Балтии в ближайший год или полтора представляются большими.
Цены в странах Балтии будут расти быстрее, чем в Европе
Вторжение России в Украину привело к еще большему росту цен на пищевые продукты, энергию и другое сырье во всем мире. В странах Балтии инфляция превысила 10% впервые с 2008 года, а в Эстонии в апреле она и вовсе достигла уровня 19%. Резкий рост инфляции в странах Балтии главным образом обусловлен ростом мировых цен на сырье, который в ближайшие месяцы не уменьшится.
Осенью значительно повысятся расходы на отопление, так как цены на природный газ уже сейчас в 5–6 раз выше, чем в предыдущие годы, в то время как неблагоприятные климатические условия в ряде крупных мировых промышленных зон по производству пищевой продукции и высокие цены на удобрения обуславливают потенциал для глобального роста цен на еду на 10–30%.
Если в странах Балтии цены производителей росли с такой же скоростью, что и в Еврозоне в целом, то инфляция потребительских цен в нашем регионе превышает это показатель в Еврозоне почти в два раза. Относительно высокий уровень инфляции потребительских цен в странах Балтии можно объяснить тем, что мы расходуем большую часть своего дохода на еду и энергию, в связи с чем мы ощущаем рост их стоимости в большей степени. Однако эта причина, несомненно, не является единственной. В последние годы зарплаты в странах Балтии росли быстрее экономики, однако низкий уровень общей инфляции не позволял предприятиям перенести этот рост цен на потребителей. Сегодня все знают, что цены растут, и поэтому объяснять повышение цен никому не нужно. Соответственно, предприятия могут воспользоваться этой возможностью. Кроме того, возможно, что у торговцев из стран Балтии заключены более краткосрочные договоры о поставках и в меньшей степени зафиксированы цены, в результате чего мы ощущаем рост мировых цен быстрее, так как аналогичная инфляционная динамика наблюдается и в других странах Восточной Европы.
Спрос в производстве остается высоким
Для производственного сектора стран Балтии пандемия COVID-19 была успешным периодом, и сильный внешний спрос позволил предприятиям серьезно увеличить объемы производства. В марте 2022 года объемы производства обрабатывающей промышленности в Эстонии по сравнению с мартом 2021 года выросли на 6,6%. В Латвии рост составил 9%, а в Литве более 23%. В то же время инфляция цен производителей достигла 30%, и сейчас главным вызовом для промышленности является нахождение новых поставщиков сырья, которое раньше закупалось у России, а также новых рынков, так как Россия была и важным экспортным рынком.
Отмена вызванных COVID-19 ограничений позволяет сектору обслуживания снова действовать в полную силу
Отмена обусловленных COVID-19 ограничений позволяет сектору общественного питания, гостиничных услуг и развлечений продолжить свою деятельность, и расходы, совершаемые нашими клиентами в секторе обслуживания посредством платежных карт, с начала этого года значительно выросли. В то же время война в Украине стала для туристической промышленности очередным шоком. Количество туристов в странах Балтии по-прежнему находится на уровне в два раза ниже уровня 2019 года. Возвращения туристического сектора на уровень 2019 года в текущем году ожидать не приходится.
При этом на сектор ИТ и бизнес-услуг война в Украине никак не повлияла, и он продолжает быстро расти. Экспорт ИТ-услуг в странах Балтии уже 12 лет подряд ежегодно увеличивается более чем на 10–15%, однако рост процентных ставок начинает приводить к охлаждению технологического сектора США, и начиная с апреля количество сокращений в американских стартапах существенно выросло. В настоящее время нет никаких признаков того, что это может повлиять на страны Балтии, и долгосрочные перспективы сектора являются очень позитивными, однако после длившегося 12 лет быстрого роста не исключено замедление его темпов.
Экономика будет расти, однако прогнозы корректируются в нижнюю сторону
В последние месяцы прогнозы по росту экономик стран Балтии на 2022 год снизились, и в итоге рост экономики во всех странах Балтии может составить порядка 2%. Однако хорошей новостью является то, что в настоящее время ситуация с экономикой по-прежнему хорошая. Расходы хозяйств растут, вызванные COVID-19 ограничения отменены, у домохозяйств имеются сбережения, и рост цен на энергоносители компенсируется мерами поддержки со стороны правительства. При этом на рынке труда уменьшается безработица, растут зарплаты, а негативные влияния войны на Украину пока еще не ощущаются. Тем не менее, в ближайший год-два риски спада экономики в странах Балтии являются достаточно большими.
Инфляция потребительских цен в странах Балтии в этом году скорее всего превысит 12%, и в следующем году она может остановиться в пределах 4–5%. В условиях нынешних цен на энергию расходы стран Балтии на импорт энергии существенно увеличатся. Без государственной поддержки хозяйства осенью не смогут справиться с такими расходами, и в следующем году рост ВВП скорее всего будет очень низким. Согласно моим прогнозам, рост ВВП стран Балтии в следующем году не превысит 1–2%.
Однако хорошая новость заключается в том, что экономики стран Балтии находятся в хорошем состоянии. Уровень долга правительственного сектора, хозяйств и предприятий низкий, выдача займов финансируется из местных ресурсов, и внешняя торговля сбалансирована. Поэтому спад экономики скорее всего означает меньший внешний спрос, более медленное восстановление сектора обслуживания, более низкие реальные доходы и меньшую покупательскую способность, а также, возможно, небольшой рост безработицы. Тем не менее, в европейской перспективе экономика продолжит рост, и в такой ситуации важно не только думать о рисках, но и искать возможности, а правительство должно не только раздумывать о пособиях, но и инвестировать в энергетический сектор.