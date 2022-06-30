Кийк: лишать Таллиннскую больницу финансирования - преступление(5)
Бывший министр Танель Кийк считает, что Таллиннская больница непременно должна быть построена. Откладывая строительство, правительство оказывает медвежью услугу медицинской системе Северной Эстонии.
Бывший министр социальных дел и бывший министр здоровья и труда Танель Кийк написал в социальных сетях, что о необходимости нового медицинского городка в Северной Эстонии эксперты говорили не одно десятилетие, а кризис здравоохранения сделал проблему еще более актуальной.
По его словам, сегодняшнее решение правительства отказаться от поддержки строительства Таллиннской больницы является самым враждебным шагом по отношению к здравоохранению за последние десятилетия. „Прискорбно, что кризисы последнего времени ничему не учат, а правительство Партии реформ плюет как на благополучие пациентов, так и медицинских работников Эстонии“, — написал Кийк.
Он добавил, что эстонской системе здравоохранения нужна больница в Таллинне с современным пространственным решением, которое учитывает потребности современного инфекционного контроля, увеличивает количество больничных коек, обеспечивает лучшее взаимодействие межу медицинским персоналом, которого мало, и улучшает доступность лечебных услуг для пациентов. „Новое здание больницы также даст возможность более оперативно реагировать в ситуациях с повышенной потребностью в лечении. Было бы недальновидно и совершенно безответственно не использовать эту уникальную возможность в реальности совершить самую важную инвестицию века в сферу здравоохранения совместно с городом Таллинном, государством и Европейским Союзом“, — добавил он.
Кийк сказал, что каждый день несколько десятков человек трудятся над проектом нового медицинского городка. По его мнению, у правительства, которое сейчас состоит из одной партии, нет мандата на аннулирование крупных проектов, которые были утверждены несколькими прошлыми правительствами.
По состоянию на апрель 2022 года стоимость строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ оценивается примерно в 585 млн евро. Из Европейского фонда восстановления и устойчивости было запланировано покрыть 280 млн евро. Город Таллинн покрыл бы не менее 140 миллионов евро, и государство – столько же, поскольку по закону организация медицинских услуг является обязанностью государства.