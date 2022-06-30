С июля вступают в силу изменения в организации медицинской службы семейных врачей

Вся необходимая информация при выборе или смене семейного врача собрана на сайте Больничной кассы. В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись с нами по электронной почте info@haigekassa.ee или по телефону +372 669 6630.

Формальный надзор за услугами семейных врачей продолжит Департамент Здоровья, на интернет-сайте которого есть пример того, как осуществляется контроль над оказанием медицинских услуг в Эстонии.

Кроме того, в Департамент Здоровья можно обратиться по вопросам консультаций новых иммигрантов - что делать, если необходимо объяснить, как найти семейного врача или как работает система здравоохранения Эстонии и как в ней ориентироваться. Для этого создана отдельная телефонная инфолиния, работающая на эстонском, английском и русском языках по номеру +372 5594 1139. В случае вопросов можно также связаться по адресу электронной почты info@terviseamet.ee . Кроме вышеприведенного, Департамент Здоровья также занимается созданием системы семейных врачей и более широкими процессами - обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям на первичном уровне.

Если возникают какие-либо сомнения в качестве медицинской услуги, можно обратиться в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг при Министерстве социальных дел, написав на адрес электронной почты info@sm.ee . Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства социальных дел.