С июля вступают в силу изменения в организации медицинской службы семейных врачей(1)
С 1 июля 2022 года Больничная касса Эстонии перенимает у Департамента Здоровья обязанности по организацию службы семейных врачей. Каждый человек имеет право на регистрацию в регистре семейного врача, а также право на смену семейного врача на основании заявления, бланк которого можно будет найти на интернет-сайте Больничной кассы Эстонии.
Вся необходимая информация при выборе или смене семейного врача собрана на сайте Больничной кассы. В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись с нами по электронной почте info@haigekassa.ee или по телефону +372 669 6630.
Формальный надзор за услугами семейных врачей продолжит Департамент Здоровья, на интернет-сайте которого есть пример того, как осуществляется контроль над оказанием медицинских услуг в Эстонии.
Кроме того, в Департамент Здоровья можно обратиться по вопросам консультаций новых иммигрантов - что делать, если необходимо объяснить, как найти семейного врача или как работает система здравоохранения Эстонии и как в ней ориентироваться. Для этого создана отдельная телефонная инфолиния, работающая на эстонском, английском и русском языках по номеру +372 5594 1139. В случае вопросов можно также связаться по адресу электронной почты info@terviseamet.ee. Кроме вышеприведенного, Департамент Здоровья также занимается созданием системы семейных врачей и более широкими процессами - обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям на первичном уровне.
Если возникают какие-либо сомнения в качестве медицинской услуги, можно обратиться в экспертную комиссию по качеству медицинских услуг при Министерстве социальных дел, написав на адрес электронной почты info@sm.ee. Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства социальных дел.