Самый сумасшедший футболист в истории: напоил алкоголем обезьяну и убил трех человек

Скотина — это про Эдмундо еще мягко сказано! Ниже — несколько историй из его биографии, по сравнению с которыми выходки Пола Гаскойна покажутся вам детским лепетом, пишет Sport24.ru.

Убил трех человек и остался на свободе

Страшно представить, в каком состоянии пребывала судебная система Бразилии в середине 1990-х, но факт остается фактом. В 1995 году, будучи футболистом „Фламенго“, Эдмундо сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником ДТП — протаранил другое авто и отправил на тот свет трех человек.

Тем не менее адвокаты игрока сделали буквально невозможное: Эдмундо избежал реального срока.

Укатил на карнавал в Рио — вместо того, чтобы сделать „Фиорентину“ чемпионом

Сезон-1998/99: „Фиорентина“ с Эдмундо, Габриэлем Батистутой и Руем Коштой претендует на золотые медали Серии А. К середине сезона „фиалки“ под руководством Джованни Трапаттони идут на первом месте — как вдруг из строя с травмой выбыл Батистута.

Эдмундо, который тоже был отличным бомбардиром (в 1997 году забил за „Васко Да Гама» больше голов, чем сыграл матчей), выпал шанс всей жизни. Вся Флоренция ждала, что бразилец достойно заменит Батигола и дотащит команду до титула. Как на это отреагировал Скотина? Конечно же, укатил посреди сезона на фестиваль в Рио-де-Жанейро, оставив „Фиорентину“ без нападающих.

Когда Эдмундо вернулся с карнавала, „фиалки“ уже упустили лидерство. Итог — третье место и 14 очков отставания от „Лацио“. После такой диверсии Скотину быстренько выкинули из команды, а он в ответ лишь ухмыльнулся: „Я никогда не пропускал карнавал в Бразилии“.

„Если вам нужен кто-то для вечеринки — берите его. Но для побед на футбольном поле он не годился“, — негодовал Батистута.

Развязал массовую драку — судья показал 6 красных карточек!

Осень 1994 года, дерби „Сан-Паулу“ — „Палмейрас“. Скотина, схлопотав красную карточку, объявляет драку: бьет одного соперника кулаком в лицо, другого — шипами в тело. Футболисты „Сан-Паулу“ слетают с катушек и начинают охотиться за Эдмундо по всей арене.