ИССЛЕДОВАНИЕ | Подмена мест слагаемых. Как Минобороны РФ врет об успехах российской армии в Украине

Пресс-секретарь Минобороны разделял тех, кто якобы отступает или сдается в плен, — их он уважительно называл украинскими военнослужащими — и тех, кто оказывает сопротивление, — их презрительно обзывал „националистами“. Впрочем, легенда о скорой победе России и нежелании украинской армии оказывать сопротивление перестала быть актуальна всего через неделю. В начале марта стало ясно, что блицкрига в Украине не получилось, и Конашенков резко сменил риторику, отказавшись от деления на плохих националистов и хороших военных. Теперь, слова „националисты» и „нацисты» стали общим обозначением врага. „Вооруженные силы Украины“ он в основном упоминал применительно к военной инфраструктуре.

„Сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться », — так Конашенков в первый же день войны (ее он вслед за Владимиром Путиным тоже называл спецоперацией) начал манипуляции с русским языком.

Так с первого же дня войны началась эпоха непрекращающихся фальсификаций военных достижений России. Если первую нестыковку еще можно объяснить сокрытием деталей, то следующие ошибки на это списать сложно. „Проект“ изучил все утренние, дневные и вечерние брифинги Конашенкова с начала войны и до 26 июня и пришел к выводу: данные Минобороны содержат массу ошибок, не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу. Ради иллюзии успеха подчиненные Сергея Шойгу даже разработали свой, совершенно особый, русский язык. Без знания этого языка невозможно понять все приведенные в этом тексте заявления военных.

Эта цифра могла прозвучать впечатляюще, если не обратить внимание на предложенную дальше представителем военного ведомства арифметику. В списке объектов оказались 11 аэродромов, четыре беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, три пункта управления, база ВМФ и один вертолет — в сумме вполовину меньше оглашенной Конашенковым цифры.

Владимир Путин объявил о начале „специальной военной операции“ в Украине 24 февраля рано утром, а уже днем пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков докладывал:

Судя по всему, таких „плановых перегруппировок“, то есть отступлений, было очень много. Настолько, что Конашенкову для их сокрытия пришлось упражняться не только с русским языком, но и с географией.

Блокировать — российская армия ведет бои на подступах к городу, но не может его захватить

Естественно, Конашенков ни разу не сообщил и об отступлениях российской армии. Уход из-под Киева и Чернигова в конце марта он назвал „плановой перегруппировкой войск».

О жертвах среди мирных жителей Конашенков говорит очень редко — и всегда обвиняет в их гибели украинцев. Киевский пригород Буча, где после отступления россиян были обнаружены десятки трупов местных жителей, в докладах не упоминается ни разу. О городе Ирпень, тоже сильно пострадавшем в ходе боев, пресс-секретарь высказался лишь однажды: „Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей“. Почти ничего не сообщает Конашенков и о потерях российской армии , контрнаступлении украинцев под Херсоном и Харьковом, гибели крейсера „Москва“ и попавших в плен российских солдатах.

„Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики“, — сообщил Конашенков 10 мая.

Для боев на улицах городов в брифингах тоже есть специальное слово: их называют „зачистками » – естественно, от националистов.

Чтобы война в Украине выглядела успешной и идеологически правильной в глазах российского телезрителя, Минобороны стало использовать огромное количество совершенно непонятных слов. 25 февраля Конашенков торжественно доложил: „Завершено блокирование города Чернигов“. Фраза звучала как успех, но на самом деле означала, что бои в это время шли на подступах к городу, а сам он в итоге так и не был захвачен. Впрочем, слово „захват“ Минобороны никогда не использует — вместо этого российская армия „берет под контроль» города и села Украины.

„Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ“, — доложил Конашенков 31 мая.

Эта случаи — вовсе не исключение, а правило. Изучая брифинги Конашенкова, „Проект“ обнаружил, что не менее 25 населенных пунктов были взяты больше одного раза. При этом представитель военного ведомства ни разу не сообщал о переходе этих мест из рук в руки, так что невозможно понять, отчитывается ли он об одном успехе несколько раз или российскую армию выбивали из захваченного пункта, который после пришлось возвращать.

Такая же история с городом Красный Лиман : в первый раз его взяли 2 марта. Но в последующие месяцы в населенном пункте, якобы контролируемом российской армией, магическим образом появлялись то склады вооружения, то „военнослужащие ВСУ на огневых позициях“, — и их тут же успешно уничтожали. Спустя почти три месяца, 28 мая, Конашенков сообщил о повторном взятии Красного Лимана.

Тем более, что 31 марта Конашенков сам вернулся к якобы уже три недели как захваченному городу, сообщив, что войска ЛНР вели бои с националистами на окраине Кременной. 1 апреля, по его словам, были блокированы северные окраины, а 21 апреля, через полтора месяца после первого отчета, пресс-секретарь в четвертый раз рассказал о взятии города — „без серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов“ .

Уже 7 марта, всего через пять дней после первого захвата, Конашенков отчитался об установлении контроля над „Смоляниново, Воеводском и Кременной». 8 марта вновь удача — войска Луганской народной республики продвинулись на девять километров и взяли под контроль „Борсонино и Кременную» — уже в третий раз. Скорее всего, на самом деле в марте город не был взят ни разу — по крайней мере, украинские СМИ ни о захвате, ни о переходе города из рук в руки не сообщали .

В первые дни войны Конашенков создавал иллюзию успеха перечислением большого количества маленьких городов и сел, которые российская армия „взяла под контроль», — в среднем выходило по восемь населенных пунктов в день. Если реальных успехов не хватало, приходилось повторять старые — все равно зритель не запоминал неизвестные названия и охотно верил в очередные успехи. Особенно пресс-секретарю полюбился городок Кременная, расположенный в 95 км северо-западнее Луганска.

Ошибки в подсчетах Конашенкова проявились еще в первые дни „спецоперации» — сделанные в течение одного дня заявления просто противоречили друг другу. 28 февраля стало черным днем для российской военной статистики. Утром пресс-секретарь отчитался о 314 уничтоженных с начала операции танках противника, а вечером — всего о 311. То же самое произошло и с другой техникой, в результате Минобороны „потеряло“ сразу три подбитых танка, шесть реактивных систем залпового огня, 11 единиц спецтехники. Зато число разбитых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций выросло сразу на десятки.

Впрочем, тема географии быстро отошла на второй план. На фоне военных неудач Конашенков стал куда реже называть захваченные населенные пункты. Зато с середины апреля начал называть очень много цифр вражеских потерь, и тогда на первый план вышли его арифметические познания.

Топоним Павлоград стал для Конашенкова просто заколдованным, потому что на самом деле этот город находится в соседней, Днепропетровской области.

„Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области“, — доложил Конашенков.

В итоге Конашенков и сам запутался в географии Украины. 17 апреля в вечернем брифинге он произнес: „…в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат“. Населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а вот Павлоградской области нет вовсе.

Иногда устами Конашенкова российская армия захватывает то, чего не существует. Так, 6 марта он сообщил о взятии под контроль села Закаблуховка. На современных картах такого населенного пункта нет, а еще в 1980-х гг. военные картографы отметили хутор Закаблуховка как нежилой .

Чтобы идти на подобные ухищрения было легче, Конашенков никогда не дает слишком много деталей. Например, рассказывая об успехах в Донецкой области, он неоднократно упоминал село Степное . В зоне боев мест с таким названием — два, но пресс-секретарь ни разу не углубился в детали.

Но настоящий поток сообщений о потерях украинцев у Конашенкова начался с 13 апреля. Это удивительно, потому что всего за две недели до того (30 марта) было объявлено о „плановой перегруппировке войск», то есть отступлении из-под Киева, и с тех пор на фронтах не происходило значимых перемен. Тем не менее, Конашенков стал отчитываться не о десятках, как раньше, а о сотнях уничтоженных объектов украинской военной инфраструктуры.

Разгадка этого парадокса проста — после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии . Естественно, это привело к очередному валу ошибок и нестыковок.

Праздник 9 мая Конашенков отметил так хорошо, что в этот день у него случились вертолеты. Днем он сообщил, что российские войска разбомбили на земле украинские вертолеты, и назвал общие потери Украины в этом виде техники с начала войны — 118 единиц — это на два больше, чем в предыдущий день. Вечером Минобороны уточнило информацию по тому же удару: разбито 6 вертолетов, а не 2. Законы арифметики обязывали Конашенкова вычесть два вертолета из общих потерь украинцев и заменить шестью, в результате чего результат должен был составить 122 единицы. Но военным очень не хотелось снижать цифру, так что произвести вычитание они забыли и отчитались о 124 уничтоженных единицах за весь период.

Общее число уничтоженных самолетов выросло на восемь штук, хотя уничтожили только шесть „Всего уничтожено вертолетов“: 8 мая, вечер — 116 9 мая день — 118 (+2) „В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты“ 9 мая, день — 124 (+8) „ По уточненным данным , ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома „Червоноглинское“ высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24“.

Очень интересно стала вести себя и украинская артиллерия. Если верить сводкам Минобороны РФ, она неубиваема. Целыми днями российская армия обстреливает позиции украинских артиллеристов, но потерь в орудиях почти не было.

Общее число уничтоженной артиллерии не росло, несмотря на отчеты о десятках пораженных объектов „Всего уничтожено… орудий и миномётов с начала войны“: 16 апреля — 987 17 апреля, утро — 992 (+5) „Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе <…> 111 -ти огневым позициям артиллерии“ 17 апреля, вечер — 998 (+6) „Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе: <…> четырем артиллерийским батареям“ 18 апреля, утро — 1004 (+6) „Поражены: <…> 22 артиллерийские батареи“ 18.04 вечер — 1009 (+5) „Также поражены <…> 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.“

С каждым днем отчеты Конашенкова становились все более фантастическими. В результате, когда „Проект“ сложил все заявления пресс-секретаря о потерях украинской армии, результат оказался, мягко говоря, странным.

Война с фантомами

„Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена“, — заявил Конашенков 6 марта, то есть уже через полторы недели войны.