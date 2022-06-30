ВИДЕО | Проект Таллиннской больницы остается без финансирования, правительство призвало людей экономить(19)
Сегодня в правительственной пресс-конференции приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр юстиции Марис Лаури и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Министр финансов сообщила, что останавливается финансирование трех проектов, в том числе строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ.
Правительство отказалось от поддержки проекта Таллиннской больницы из средств Европейского фонда восстановления и устойчивости. Пентус-Розиманнус сообщила, что Европейская комиссия сократила финансирование Эстонии в рамках этого фонда, поскольку наша экономика восстановилась от пандемии коронавируса быстрее, чем ожидалось.
„Из-за стремительного роста цен на строительство стоимость запланированных объектов увеличилась на 350 миллионов. В результате сегодняшнего обсуждения было принято решение, что мы должны исключить из плана восстановления проекты с плохой подготовкой, высокими рисками роста цен или даже существенными недостатками“, - сообщила министр.
Таким образом, из программы восстановления исключаются Таллиннская больница, железная дорога Турба-Ристи и проект медицинских вертолетов.
„Если говорить о больнице, то одной из основных причин стала недостаточная подготовка со стороны города. Мы до сих пор не получили подтверждения от Таллинна, готов ли город покрыть недостающую часть из городского бюджета. Более того, у города появился неожиданный план построить еще один подземный этаж, что тоже сдвинуло бы сроки. Госконтроль также обратил внимание на необходимость дополнительного критического анализа объемов и стоимости строительства планируемой больницы“.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало добавила, что финансирование строительства Таллиннской больницы из фонда восстановления было бы доступно лишь в случае, если строительство удалось завершить не позднее лета 2026 года.
„Сегодня к и без того плотному графику строительства больницы добавились бы дополнительные риски в виде изменившейся ситуации на рынке. Поэтому риск превышения срока крайней высок“, — пояснила она.
Согласно проекту, из фонда восстановления было бы выделено 280 млн евро. Предполагаемый общий бюджет строительства Таллиннской больницы составляет 550 млн евро.
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Министр юстиции Марис Лаури сказала, что нам предстоит решить проблемы, связанные с газом. Сейчас это касается всех странах ЕС, не только Эстонии. Мы должны подумать над тем, как меньше потреблять энергию зимой. У некоторых людей возможности для экономии энергии больше, у кого-то меньше. Она подчеркнула, что каждый житель Эстонии должен подумать, где он сможет сэкономить. Государство со своей стороны также принимает ряд мер, например, утепление зданий и тд.
Также, по словам Лаури, что этим летом большой проблемой являются элетросамокаты. В этом году произошло в 2 раза больше связанных с электросамокатами аварий, чем в то же время в прошлом году. Министр призвала быть крайне внимательными и использовать средства защиты.
Министр Сигне Рийсало в свою очередь отметила, что ситуация с душевным здоровьем по-прежнему оставляет желать лучшего. Также полностью не отступил коронавирус, сейчас мы находимся на желтом уровне, заболеваемость показывает тенденцию к росту, поэтому крайне важно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой.
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