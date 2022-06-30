ВИДЕО | Проект Таллиннской больницы остается без финансирования, правительство призвало людей экономить

Министр финансов сообщила, что останавливается финансирование трех проектов, в том числе строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ.

Правительство отказалось от поддержки проекта Таллиннской больницы из средств Европейского фонда восстановления и устойчивости. Пентус-Розиманнус сообщила, что Европейская комиссия сократила финансирование Эстонии в рамках этого фонда, поскольку наша экономика восстановилась от пандемии коронавируса быстрее, чем ожидалось.



„Из-за стремительного роста цен на строительство стоимость запланированных объектов увеличилась на 350 миллионов. В результате сегодняшнего обсуждения было принято решение, что мы должны исключить из плана восстановления проекты с плохой подготовкой, высокими рисками роста цен или даже существенными недостатками“, - сообщила министр.



Таким образом, из программы восстановления исключаются Таллиннская больница, железная дорога Турба-Ристи и проект медицинских вертолетов.



„Если говорить о больнице, то одной из основных причин стала недостаточная подготовка со стороны города. Мы до сих пор не получили подтверждения от Таллинна, готов ли город покрыть недостающую часть из городского бюджета. Более того, у города появился неожиданный план построить еще один подземный этаж, что тоже сдвинуло бы сроки. Госконтроль также обратил внимание на необходимость дополнительного критического анализа объемов и стоимости строительства планируемой больницы“.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало добавила, что финансирование строительства Таллиннской больницы из фонда восстановления было бы доступно лишь в случае, если строительство удалось завершить не позднее лета 2026 года.



„Сегодня к и без того плотному графику строительства больницы добавились бы дополнительные риски в виде изменившейся ситуации на рынке. Поэтому риск превышения срока крайней высок“, — пояснила она.



Согласно проекту, из фонда восстановления было бы выделено 280 млн евро. Предполагаемый общий бюджет строительства Таллиннской больницы составляет 550 млн евро.