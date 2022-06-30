КОЛОНКА RusDelfi | НАТО должен доказать свою решимость

Однако, есть и позитивные моменты: самый крупный и сильный союзник — США — продолжает обращать пристальное внимание на страны центральной и восточной Европы. Путинскую Россию в Мадриде признали самой большой угрозой европейской безопасности. Это большой сдвиг, ведь еще пятнадцать лет назад структурам НАТО, которые занимаются оцениванием угроз альянсу, политическое руководство западных стран запретило даже рассматривать в своих сценариях гипотетическую угрозу со стороны России. Россия должна была рассматриваться как партнер, а не как противник, такое было политическое решение. Это превратило наиболее уязвимых членов нато — Литву, Латвию, Эстонию — в союзников „второго сорта“. Эти страны являлись членами НАТО, но никто всерьез не рассматривал вероятность, что их придется защищать. Но мадридский саммит доказал, что такое отношение уже нашло свое место в мусорной корзине истории.

После аннексии Крыма и войны в Донбассе в 2014-2015 гг. и полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года НАТО выглядит устаревшим и усталым военным союзом, который никак не напоминает ту организацию, которой он был в 70-80-е годы прошлого столетия. Самой главной слабостью НАТО является процесс принятия решений; это, к сожалению, ставит под вопрос надежность этого военного блока. Уже сейчас можно предполагать, что в случае серьезных провокаций со стороны России, военный альянс был бы расколот, потому что ряд стран — США, Великобритания, Польша и Нидерланды — препочли бы жестко ответить России, однако Франция и Германия опасались эскалации и занимались бы поисками дипломатических решений, а союзники из южной Европы — Испания и Греция — выдумали бы предлог, чтобы вообще ничего не предпринимать. Конечно, заявления Каи Каллас про слабость НАТО были очень критичными, но и без этого было ясно, что король на самом деле голый, и нужно найти способ укрепить НАТО и дать агрессору четко понять, что провокации и военные действия приведут к жесткому силовому ответу. Необходимо повысить скорость принятия решений внутри альянса и авторитет этого военного блока, который с 2014 года поставлен под сомнение.