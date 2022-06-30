КОЛОНКА RusDelfi | НАТО должен доказать свою решимость(31)
Военный блок НАТО в 2022 году выглядит устаревшим и усталым. Предстоит приложить много усилий, чтобы эта организация смогла поправить пошатнувшийся авторитет.
Мадридский саммит не принес тех результатов, на которые рассчитывали три прибалтийские страны. Литва, Латвия и Эстония ожидали, что присутствие войск НАТО во-первых, станет постоянным, и, во-вторых, сюда будут переброшены дополнительные части. Вместо этого Прибалтике дали неясные обещания провести ротацию дополнительных американских войск, но не назвали ни конкретное количество этих войск, ни четкую дату их прибытия. Очевидно, что мнение некоторых европейских стран — Франции, Италии, Германии — оказалось сильнее, чем любые интервью Каи Каллас, которые она охотно раздавала западным изданиям.
Однако, есть и позитивные моменты: самый крупный и сильный союзник — США — продолжает обращать пристальное внимание на страны центральной и восточной Европы. Путинскую Россию в Мадриде признали самой большой угрозой европейской безопасности. Это большой сдвиг, ведь еще пятнадцать лет назад структурам НАТО, которые занимаются оцениванием угроз альянсу, политическое руководство западных стран запретило даже рассматривать в своих сценариях гипотетическую угрозу со стороны России. Россия должна была рассматриваться как партнер, а не как противник, такое было политическое решение. Это превратило наиболее уязвимых членов нато — Литву, Латвию, Эстонию — в союзников „второго сорта“. Эти страны являлись членами НАТО, но никто всерьез не рассматривал вероятность, что их придется защищать. Но мадридский саммит доказал, что такое отношение уже нашло свое место в мусорной корзине истории.
После аннексии Крыма и войны в Донбассе в 2014-2015 гг. и полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года НАТО выглядит устаревшим и усталым военным союзом, который никак не напоминает ту организацию, которой он был в 70-80-е годы прошлого столетия. Самой главной слабостью НАТО является процесс принятия решений; это, к сожалению, ставит под вопрос надежность этого военного блока. Уже сейчас можно предполагать, что в случае серьезных провокаций со стороны России, военный альянс был бы расколот, потому что ряд стран — США, Великобритания, Польша и Нидерланды — препочли бы жестко ответить России, однако Франция и Германия опасались эскалации и занимались бы поисками дипломатических решений, а союзники из южной Европы — Испания и Греция — выдумали бы предлог, чтобы вообще ничего не предпринимать. Конечно, заявления Каи Каллас про слабость НАТО были очень критичными, но и без этого было ясно, что король на самом деле голый, и нужно найти способ укрепить НАТО и дать агрессору четко понять, что провокации и военные действия приведут к жесткому силовому ответу. Необходимо повысить скорость принятия решений внутри альянса и авторитет этого военного блока, который с 2014 года поставлен под сомнение.