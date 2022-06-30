МНЕНИЕ | Железная Кая

Говорят, что в сорок пять лет представительницы конкретной гендерной группы переходят в стадию повторной зрелости, выражающуюся в формате „ягодка“. Это я так завуалированно вспомнил о полукруглой дате, которую отметила несколько дней назад наша премьер-министр. Напоминать женщине о ее возрасте не совсем прилично, но когда речь заходит о женщине-политике, то кокетство нужно оставить в стороне. А вот попытаться подвести итоги деятельности первой дамы, возглавившей эстонское правительство, вполне уместно.