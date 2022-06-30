МНЕНИЕ | Железная Кая(52)
Почти полтора года Кая Каллас занимает пост премьер-министра. Для эстонской политики это лицо относительно новое, но уже получившее широкую известность. Что немаловажно, известность эта шагнула за пределы страны. Но достаточно ли удерживать на себе внимание исключительно антипутинскими заявлениями, чтобы гордо носить звание новой „железной леди“? - об этом рассуждает в своей колонке для RusDelfi публицист Игорь Калакаускас.
Говорят, что в сорок пять лет представительницы конкретной гендерной группы переходят в стадию повторной зрелости, выражающуюся в формате „ягодка“. Это я так завуалированно вспомнил о полукруглой дате, которую отметила несколько дней назад наша премьер-министр. Напоминать женщине о ее возрасте не совсем прилично, но когда речь заходит о женщине-политике, то кокетство нужно оставить в стороне. А вот попытаться подвести итоги деятельности первой дамы, возглавившей эстонское правительство, вполне уместно.