Российский футболист в США: я не ощущаю русофобии. Россияне и украинцы общаются вполне нормально, нет терок

– После начала спецоперации в Украине, в США как-то поменялось отношение к россиянам, русскому языку?

– Было определенное напряжение в первую неделю, а потом все стало нормально. Я никак не ощущаю какой-то русофобии. Да и, надо сказать, что россияне и украинцы здесь общаются между собой вполне нормально. Нет никаких терок и никаких проблем.

– А ваши американские друзья, знакомые, не спрашивают, что происходит? Почему это началось, как к этому относятся в России?

– Я никогда не любил обсуждать политику, это все знают, поэтому со мной никто из моих знакомых на эти темы не говорит.

– Российский футбол отстранили от всех крупных международных соревнований на неопределенное время. Что-то хорошее в этом найти можно?

– Надо в любой ситуации искать плюсы, я считаю. Например, большое количество сомнительного качества с сомнительной мотивацией легионеров уедут. Они занимали места российских игроков и при этом не давали качества.

Возьмем тот же „Краснодар“. Они ведь изначально ставили себе цель играть своими воспитанниками, но потом их резко свернуло в сторону легионеров. А теперь играют своим воспитанники и команда заняла четвертое место в чемпионате.

– Вы непривычно для себя резко высказались в адрес сборной Польши, когда команда отказалась играть с Россией в стыковых матчах к ЧМ-2022. На эмоциях сказали, или продолжаете так думать?

– Конечно, на эмоциях. Просто меня раздражает любая форма русофобии, поэтому я был недоволен подобным ее проявлением.

Всегда считал и буду считать, что спорт должен оставаться вне политики. И должен, вместо того, чтобы нагнетать ситуацию, наоборот всех умиротворять. Для этого в древности и придумали Олимпийские игры, – сказал бывший вратарь „Локомотива“ и сборной России.

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