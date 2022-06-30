„Хайтек“ решил дать Випсу шанс

„Мы приняли решение о том, что Юри сохранит своё место в F2 в „Хайтек“ до конца сезона. Это решение, которое мы серьёзно обсуждали. Позволив ему завершить сезон с „Хайтек“, мы даём ему возможность для него продемонстрировать своими действиями то, каким человеком он является. Мы ясно дали понять, что считаем использованный язык абсолютно неприемлемым, но решили дать ему шанс искупить свою вину...“ — говорится в заявлении команды.

Ранее в „Ред Булл“ отстранили Випса от всех командных обязанностей, а затем и вовсе расторгли контракт… Поводом для этого шага стало слово „негр“, которое произнёс Випс во время стрима с Лиамом Лоусоном.

Эстонский гонщик присоединился к юниорской программе „Ред Булл“ в 2018 году. Годом ранее он стал чемпионом Формулы-4.

Источник - Чемпионат

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