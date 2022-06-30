„Я очень люблю сюда приезжать“: Элина Нечаева поздравила Силламяэ с Днем города

29 июня город Силламяэ отметил 65-летие. Вечером на бульваре Мере жители и гости города слушали выступление Элины Нечаевой. Оперная певица перед концертом рассказала RusDelfi о своей любви к городу, о том, какую музыку любит слушать сама и в каких городах Эстонии предпочитает отдыхать.