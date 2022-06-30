30.06.2022, 11:14
„Я очень люблю сюда приезжать“: Элина Нечаева поздравила Силламяэ с Днем города(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
29 июня город Силламяэ отметил 65-летие. Вечером на бульваре Мере жители и гости города слушали выступление Элины Нечаевой. Оперная певица перед концертом рассказала RusDelfi о своей любви к городу, о том, какую музыку любит слушать сама и в каких городах Эстонии предпочитает отдыхать.
Празднование в Силламяэ продолжится традиционными Днями моря 1-3 июля. С подробной программой можно познакомиться на сайте управы Силламяэ.