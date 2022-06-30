Пособие родителя-одиночки может вырасти на 60 евро

Социал-демократы, Партия реформ и Isamaa, ведущие переговоры о формировании новой правящей коалиции, договорились, что пособие для родителей-одиночек, которое не повышалось более 20 лет, повысится с 19 до 80 евро, заявила заместитель председателя Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Хельмен Кютт.



„Если на переговорах, которые уже вышли на финишную прямую, не будет никаких неприятных сюрпризов, то государство наконец придет на помощь родителям-одиночкам и их детям. Бедность чаще встречается как раз в семьях, где детей воспитывает один из родителей. По данным Департамента статистики, именно в таких семьях во время первого года пандемии коронавируса повысился уровень и относительной, и абсолютной бедности“, – сказала заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.



Cоциал-демократы еще в мае инициировали законопроект, повышающий пособие для родителей-одиночек, чтобы хотя бы частично защитить их от безумной инфляции.



„Теперь же на коалиционных переговорах мы добились того, что это пособие повысится в четыре раза. Безусловно, для семей с родителями-одиночками это важное событие, благодаря которому они смогут лучше справляться с жизнью. Я очень надеюсь, что родители-одиночки теперь почувствуют, что государство в конце концов подумало об их детях. Важен каждый ребенок“, – отметила Кютт.



По состоянию на конец марта в Эстонии насчитывалось 10 222 ребенка, на которых выплачивалось это пособие. В общей сложности пособие для родителей-одиночек получали 8 804 семьи. На получение пособия имеет право ребенок, в свидетельстве о рождении которого в графе „отец“ стоит прочерк, или один из родителей которого находится в розыске. Это пособие не повышалось с 2001 года, когда государство начало выплачивать родителям-одиночкам 19,17 евро в месяц. Сейчас, спустя 21 год, пособие составляет 19,18 евро, то есть повысилось на один цент.