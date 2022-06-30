Каллас о договоренностях на саммите НАТО: надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны в Эстонии



„Была подтверждена не только нерушимость 5-й статьи НАТО и что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории, но и то, что это будет сделано с первой же минуты. Мы получили очень серьезной усиление нашей обороноспособности. Коллективная оборона союзников означает конкретно защиту стран Балтии. Я надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны на территории Эстонии“, — сказала Каллас.



Дивизия будет состоять из трех частей. „Частично это будут наши собственные Силы обороны, во-вторых, силы союзников, которые уже находятся на месте, и, в-третьих, силы союзников, которые непосредственно здесь не базируются. Они могут находиться, например, в Великобритании, но они тренируются с силами постоянной дислокации и готовы быстро прибыть в Эстонию“, - пояснила премьер.