Каллас о договоренностях на саммите НАТО: надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны в Эстонии(8)
Премьер-министр Кая Каллас выразила надежду на то, что благодаря достигнутым на саммите НАТО договоренностям война никогда не придет на территорию Эстонии.
По ее словам, речь идет о создании в Эстонии командной структуры уровня дивизии. Кроме этого в страны Балтии будут направлены дополнительные силы. Большую роль играют и уже находящиеся здесь ресурсы.
„Была подтверждена не только нерушимость 5-й статьи НАТО и что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории, но и то, что это будет сделано с первой же минуты. Мы получили очень серьезной усиление нашей обороноспособности. Коллективная оборона союзников означает конкретно защиту стран Балтии. Я надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны на территории Эстонии“, — сказала Каллас.
Дивизия будет состоять из трех частей. „Частично это будут наши собственные Силы обороны, во-вторых, силы союзников, которые уже находятся на месте, и, в-третьих, силы союзников, которые непосредственно здесь не базируются. Они могут находиться, например, в Великобритании, но они тренируются с силами постоянной дислокации и готовы быстро прибыть в Эстонию“, - пояснила премьер.
„Для этих целей у нас также будет заранее подготовленное оборудование, которое можно будет использовать. Все это необходимо, чтобы Россия даже не думала в нашу сторону, так как мы будем готовы защищать каждый сантиметр нашей территории, с первой минуты“.
Сколько, в каких именно объемах и когда будет получено укрепление, пока неясно, но предварительно речь идет о ближайших месяцах.