Новости Эстонии
30.06.2022, 10:35

Каллас о договоренностях на саммите НАТО: надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны в Эстонии

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Peaminister Kaja Kallas ütles eile pärast NATO riigijuhtide nõupidamist, et Eestile vajalikud poliitilised otsused on saavutatud.
Peaminister Kaja Kallas ütles eile pärast NATO riigijuhtide nõupidamist, et Eestile vajalikud poliitilised otsused on saavutatud.
ФОТО: Javier Soriano | AFP

Премьер-министр Кая Каллас выразила надежду на то, что благодаря достигнутым на саммите НАТО договоренностям война никогда не придет на территорию Эстонии.

По ее словам, речь идет о создании в Эстонии командной структуры уровня дивизии. Кроме этого в страны Балтии будут направлены дополнительные силы. Большую роль играют и уже находящиеся здесь ресурсы.


„Была подтверждена не только нерушимость 5-й статьи НАТО и что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории, но и то, что это будет сделано с первой же минуты. Мы получили очень серьезной усиление нашей обороноспособности. Коллективная оборона союзников означает конкретно защиту стран Балтии. Я надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны на территории Эстонии“, — сказала Каллас.

Дивизия будет состоять из трех частей. „Частично это будут наши собственные Силы обороны, во-вторых, силы союзников, которые уже находятся на месте, и, в-третьих, силы союзников, которые непосредственно здесь не базируются. Они могут находиться, например, в Великобритании, но они тренируются с силами постоянной дислокации и готовы быстро прибыть в Эстонию“, - пояснила премьер.


„Для этих целей у нас также будет заранее подготовленное оборудование, которое можно будет использовать. Все это необходимо, чтобы Россия даже не думала в нашу сторону, так как мы будем готовы защищать каждый сантиметр нашей территории, с первой минуты“.


Сколько, в каких именно объемах и когда будет получено укрепление, пока неясно, но предварительно речь идет о ближайших месяцах.

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