29.06.2022, 21:43
Канада объявила об открытии посольства в Эстонии(1)
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Канада открывает четыре новых посольства в Европе и на Кавказе в рамках программы по противостоянию России, укреплению связей с союзниками по НАТО и поддержке демократии, сообщает Global News.
Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила в среду в Мадриде, что Канада расширяет существующие дипломатические представительства в Эстонии, Литве и Словакии до полноценных посольств с целью противодействия „дестабилизирующей деятельности России“ в регионе.
Кроме того, Канада также откроет новое посольство в Армении.