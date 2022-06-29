Новости Эстонии
29.06.2022, 21:43

Канада объявила об открытии посольства в Эстонии

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
ФОТО: Скриншот

Канада открывает четыре новых посольства в Европе и на Кавказе в рамках программы по противостоянию России, укреплению связей с союзниками по НАТО и поддержке демократии, сообщает Global News.

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила в среду в Мадриде, что Канада расширяет существующие дипломатические представительства в Эстонии, Литве и Словакии до полноценных посольств с целью противодействия „дестабилизирующей деятельности России“ в регионе.

Кроме того, Канада также откроет новое посольство в Армении.

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