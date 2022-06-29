ВИДЕО | Итоги саммита НАТО: Россия - главная угроза. Спецэфир Русской службы Би-би-си

Кроме того, ранее нейтральные Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в альянс после того, как свои возражения сняла Турция. Украина получила новый пакет финансовой и военной помощи, а США объявили о масштабном и долгосрочном увеличении своего контента в Европе. Произошло фактически все, против чего возражали в Москве.

Возвращается ли Европа к новой холодной войне? Стоит ли ждать эскалации войны в Украине и прямого военного противостояния НАТО и России? Что на деле означают принятые на саммите решения и чего ждать Украине, России и их соседям на постсоветском пространстве?

Ведущий Олег Антоненко обсуждает эти вопросы с корреспондентами Би-би-си в Мадриде Ольгой Ившиной и Святославом Хоменко, а также с журналистами в Риге, Лондоне и Тбилиси.