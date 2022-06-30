ФОТО | Болельщики не помогли: эстонская сборная по баскетболу крупно проиграла Германии в отборе на ЧМ(1)
В четверг в таллиннском Saku Suurhall мужская баскетбольная сборная Эстонии проиграла сборной Германии в отборочном матче чемпионата мира-2023 со счетом 57:88.
Гимн сборной Эстонии исполнил национальный мужской хор. После того, как Эстония повела в счете 5:0, гости совершили промежуточный рывок 13:0 чуть более чем за четыре минуты. Несколько раз Германия также увеличивала преимущество до девяти очков и выиграла первую четверть со счетом 18:11.
Оборона немцев была активна и во второй четверти. В этой десятиминутке был момент, когда Германия увеличила свой отрыв до 15 очков (27:12). Эстонские игроки все больше и больше искали Коцара, и это правильно. Хотя первая четверть у полузащитника не заладилась. Именно Коцар и сократил отставание в счете - 22:31.
В третьей четверти игра Эстонской сборной совсем развалилась. Немцы набрали 36 очков в третьей четверти, а Эстония только 16. Игра сделана. Разочарование было заметно на лицах игроков нашей сборной. Немецы доминировали на всех участках площадки. Эстония раз за разом проваливалась в защите и проиграла третью четверть со счетом 16:36 (общий счет 38:67).
В начале четвертой четверти все уже было решено и серьезной борьбы не получилось. Германия выиграла матч 88:57.
Лучшими в Эстонской сборной стали Майк Коцар (13 очков), Сандер Райесте (12) и Матиас Тасс (10).
Сборная Германии гарантировала себе выход в следующий раунд отборочного турнира. Сборную Эстонии в воскресенье ожидает важнейший матч в гостях против Израиля.
До матча:
В первом круге квалификации на ЧМ Эстония обыграла Германию 69:66 и нет ни малейших сомнений, что немецкие баскетболисты захотят взять реванш в четверг вечером. Состав сборной Германии усилился по сравнению с прошлой игрой, появились два игрока из НБА Деннис Шрёдер и Исаак Бонга, а также Йоханнес Фойгтманн, выступавший за московский ЦСКА.
Последние несколько недель сборная тренировалась в полную силу. По словам главного тренера, состояние сборной хорошее. Он признался, что, как обычно летом, у некоторых игроков слишком мало игровой практики, но добавил, что эта проблема, вероятно, затрагивает все сборные.
„Мы следили за тем, что делают другие сборные. Некоторые сборные проводили контрольные игры, но у нас не было такой возможности“, — сказал главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла. Эстония провела две тренировочные игры с Финляндией в обновленном составе, но это не дало полного представления об игроках. „Во время тренировок начали прорабатывать различные игровые моменты. Нам нужно знать, как прикрыть Шрёдера. Кроме того, мы ввели несколько новых движений, потому что противник просматривает наши предыдущие игры“.
В преддверии отборочных матчей в сборной Эстонии сформировался максимально сильный состав, которого не было долгие годы. Кристиан Кулламяэ выступающий в Испании, Янари Йыэсаар, успевший поиграть в Испании и сейчас выступает за немецкий „Байройт“. Сандер Райесте играющий в испанской „Басконии“, Хенри Дрелл, выступающий за команду „Windy City Bulls“ из G-лиги НБА. Сийм-Сандер Вене, игравший в различных клубах Испании, Италии, Литвы и в данный момент выступает за итальянский „Варезе“. Каспар Трейер, играющий в „Динамо Сассари“ итальянской Lega Basket Serie A. Майк-Калев Коцар из немецкого „Hamburg Towers“. Он играл в баскетбол в колледже за команду South Carolina Gamecocks. Маттиас Тасс, выступающий за команду „Saint Mary's Gaels“ и участвует в конференции NCAA Западного побережья.
Для подопечных Юкка Тойяла сегодняшняя игра против Германии имеет огромное значение, победа 100% выведет Эстонию в следующий этап, где сыграет со сборной из группы C (Словения, Финляндия, Швеция и Хорватия). Если сегодня победить не получиться, то всё решится в гостях против Израиля 3.07.
На игре Эстонии и Германии ожидается аншлаг (95% билетов продано), билеты на игру можно купить тут.