ФОТО | Болельщики не помогли: эстонская сборная по баскетболу крупно проиграла Германии в отборе на ЧМ

Гимн сборной Эстонии исполнил национальный мужской хор. После того, как Эстония повела в счете 5:0, гости совершили промежуточный рывок 13:0 чуть более чем за четыре минуты. Несколько раз Германия также увеличивала преимущество до девяти очков и выиграла первую четверть со счетом 18:11.

Оборона немцев была активна и во второй четверти. В этой десятиминутке был момент, когда Германия увеличила свой отрыв до 15 очков (27:12). Эстонские игроки все больше и больше искали Коцара, и это правильно. Хотя первая четверть у полузащитника не заладилась. Именно Коцар и сократил отставание в счете - 22:31.

В третьей четверти игра Эстонской сборной совсем развалилась. Немцы набрали 36 очков в третьей четверти, а Эстония только 16. Игра сделана. Разочарование было заметно на лицах игроков нашей сборной. Немецы доминировали на всех участках площадки. Эстония раз за разом проваливалась в защите и проиграла третью четверть со счетом 16:36 (общий счет 38:67).

В начале четвертой четверти все уже было решено и серьезной борьбы не получилось. Германия выиграла матч 88:57.

Лучшими в Эстонской сборной стали Майк Коцар (13 очков), Сандер Райесте (12) и Матиас Тасс (10).

Сборная Германии гарантировала себе выход в следующий раунд отборочного турнира. Сборную Эстонии в воскресенье ожидает важнейший матч в гостях против Израиля.

До матча:

В первом круге квалификации на ЧМ Эстония обыграла Германию 69:66 и нет ни малейших сомнений, что немецкие баскетболисты захотят взять реванш в четверг вечером. Состав сборной Германии усилился по сравнению с прошлой игрой, появились два игрока из НБА Деннис Шрёдер и Исаак Бонга, а также Йоханнес Фойгтманн, выступавший за московский ЦСКА.

Последние несколько недель сборная тренировалась в полную силу. По словам главного тренера, состояние сборной хорошее. Он признался, что, как обычно летом, у некоторых игроков слишком мало игровой практики, но добавил, что эта проблема, вероятно, затрагивает все сборные.