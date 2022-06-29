Евросовет одобрил: Европа откажется от бензиновых моторов к 2035 году

Совет Европейского союза одобрил предложение о полном переходе автомобильного транспорта на силовые агрегаты, которые не выделяют СО2. Речь идет об электромобилях и машинах с водородными двигателями (теоретически в эту же группу попадают и авто на солнечных батареях).



„Совет также согласился ввести к 2035 году цель по сокращению выбросов CO2 на 100% для новых автомобилей и фургонов“, — сказано в сообщении Евросовета.



При этом в планах союза сделать так, чтобы абсолютно весь транспорт в Европе к 2050 году был „углеродно нейтральным“.



„В 2026 году Комиссия оценит прогресс, достигнутый в достижении целей по сокращению выбросов на 100%, и необходимость пересмотра этих целей с учетом технологических разработок, в том числе в отношении подключаемых гибридных технологий“, — отметили в Совете ЕС.



Принятие данного документа говорит о том, что Европа ускоренными темпами идет к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания. Причем крупнейшие автопроизводители поддерживают это стремление чиновников. Представители Ford и Volvo публично поддержали это решение, а, например, в Volkswagen AG не раз заявляли о своем желании полностью прекратить выпуск автомобилей с традиционными ДВС к 2030–2035 годам. Одобряют решение Совета ЕС и японские автопроизводители: Nissan ранее заявлял об остановке работ по созданию новых двигателей внутреннего сгорания во всем мире, за исключением США.



Уже сейчас, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети составляют 18% новых легковых автомобилей, проданных в ЕС в прошлом году.

