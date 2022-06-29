29.06.2022, 20:36
Под Киевом молния попала в мину у опоры моста. В результате взрыва мост разрушен, есть жертвы(7)
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В селе Демидов под Киевом разрушен мост через речку Ирпень. СМИ сообщают об одном погибшем и раненых, пишет УНИАН.
По предварительной информации, причиной повреждения стала молния, попавшая в опору моста, где находилась мина.
Мост через реку Ирпень возле села Демидов был разрушен во время российского вторжения в начале войны, но недавно по нему восстановили движение, пишет Meduza.
В телеграм-канале военной администрации Киевской области причина взрыва не называется. Там уточнили, что инцидент произошел возле села Демидов. Один человек погиб и еще двое ранены. На месте работают экстренные службы, передает BBC.
Сельский глава Владимир Подкуранный подтвердил версию о молнии. По его словам, в тот момент по мосту ехала машина.