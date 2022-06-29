Теннис
29.06.2022, 19:14

Анетт Контавейт проиграла 97-й ракете мира на Уимблдонском турнире

 
Anett Kontaveit
Anett Kontaveit
ФОТО: TOLGA AKMEN | EPA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 3-е место) проиграла немке Юле Нимайер (WTA 97) во втором круге Уимблдонского теннисного турнира 6:4, 6:0.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт потерпела неожиданное порожение от немки Юле Нимайер, занимающая 97-е место в рейтинге WTA. Контавейт проиграла со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Контавейт допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного эйса. У неё не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.

В третьем круге Нимайер сыграет с Лесей Цуренко из Украины.

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