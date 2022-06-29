29.06.2022, 19:14
Анетт Контавейт проиграла 97-й ракете мира на Уимблдонском турнире
ФОТО: | EPA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 3-е место) проиграла немке Юле Нимайер (WTA 97) во втором круге Уимблдонского теннисного турнира 6:4, 6:0.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт потерпела неожиданное порожение от немки Юле Нимайер, занимающая 97-е место в рейтинге WTA. Контавейт проиграла со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Контавейт допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного эйса. У неё не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.
В третьем круге Нимайер сыграет с Лесей Цуренко из Украины.