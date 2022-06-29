С помощью фальшивых SMS-сообщений у жителей Эстонии украдены десятки тысяч евро

В Эстонию вместе с волной жары пришла и волна мошеннических сообщений. В июне RIA получил сообщения о двух инцидентах, в результате которых у людей было украдено более 2500 евро. Кроме того, поступали сообщения о десятке случаев, когда ущерб составил от пары сотен до полутора тысяч евро.

Преступникам важно, чтобы люди не задумываясь реагировали на мошеннические сообщения. Поэтому они сформулированы таким образом, словно отреагировать нужно без промедления. Сообщения, связанные с банковским счетом, создают впечатление, что их отправляет ваш домашний банк. RIA стало известно о мошенничествах, в которых преступники имитируют SEB и Swedbank.

Содержание вымышленного сообщения может быть следующим: „Мы заблокировали ваш счет. Чтобы отменить блокирование, зайдите на страницу ABC. В противном случае счет будет заблокирован окончательно“. Поддельное сообщение вызывает панику, чтобы заставить получателя действовать быстро и без дальнейших размышлений. Веб-адреса мошеннических сайтов пытаются сделать максимально похожими на веб-адреса банков. Название банков используется, чтобы вызвать большее доверие у получившего SMS-сообщение человека. Одним из многих примеров является формат банк-ee-turvalisus.ee. Такие ссылки не имеют никакого отношения к банку.

„Выяснить настоящего отправителя SMS-сообщения порой гораздо сложнее, чем в случае с мошенническими электронными письмами, где за адресом электронной почты всегда остается след преступника. Поэтому с SMS-сообщениями нужно быть особенно осторожным. Ссылка в SMS-сообщении ведет на фишинговую страницу, которая находится под контролем преступников. Если на такой странице ввести свои личные данные и данные банковской карты, они окажутся в руках преступников“, — сказал руководитель подразделения рассмотрения киберинцидентов RIA (CERT-EE) Тыну Таммер. Он добавил, что аналогичные мошеннические схемы распространяются и в Facebook.