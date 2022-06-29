„То, чего не хотел Путин“. США увеличивают контингент в Европе в ответ на агрессию России против Украины

„Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - „Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе“.



Ту же мысль повторил Столтенберг. „Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии“.