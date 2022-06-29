ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (126-й день) | Кулеба: Украина не отказывается от намерения вступить в НАТО

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон съездил в Гостомель. Как сообщает глава областной администрации Тарас Думенко, британский миллиардер посетил аэродром „Антонов“ и изучил возможности его реконструкции.



Российская стратегическая авиация нанесла ракетный удар по Одесской области. По данным украинских военных, ракета воздушного базирования Х-22 была выпущена с бомбардировщика Ту-22 по направлению к Черному морю, ее нейтрализовали силы ПВО над полями Одесского района.



Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО в Мадриде

Забор российского посольства в Кыргызстане облили красной краской. Инцидент произошёл 27 июня. „Забор облил неизвестный, после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французским СМИ. Министр не согласился со словами ведущего о том, что Киев отказался от планов присоединения к Североатлантическому альянсу. „Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции, - отметил Кулеба. - Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве“. „Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел“, - сказал украинский министр.



Украина будет пропускать к себе своих граждан с территории России