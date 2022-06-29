ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (126-й день) | Кулеба: Украина не отказывается от намерения вступить в НАТО
Идет 126-й день войны. Вот что произошло за день.
Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон съездил в Гостомель. Как сообщает глава областной администрации Тарас Думенко, британский миллиардер посетил аэродром „Антонов“ и изучил возможности его реконструкции.
Российская стратегическая авиация нанесла ракетный удар по Одесской области. По данным украинских военных, ракета воздушного базирования Х-22 была выпущена с бомбардировщика Ту-22 по направлению к Черному морю, ее нейтрализовали силы ПВО над полями Одесского района.
Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО в Мадриде
Забор российского посольства в Кыргызстане облили красной краской. Инцидент произошёл 27 июня. „Забор облил неизвестный, после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.
Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французским СМИ. Министр не согласился со словами ведущего о том, что Киев отказался от планов присоединения к Североатлантическому альянсу. „Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции, - отметил Кулеба. - Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве“. „Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел“, - сказал украинский министр.
Украина будет пропускать к себе своих граждан с территории России
Об этом сегодня заявил официальный представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко (его цитирует издание „Украинская правда“).
Главное управление разведки Украины сообщило, что состоялся новый обмен военнопленными
Координационный штаб сообщает об обмене 144 украинских военнослужащих. Среди них 95 защитников „Азовстали“, в том числе 43 участника батальона „Азов“. Представитель „ЛНР“ Денис Пушилин подтвердил обмен военнопленными 144 на 144.
Транзит грузов через Литву в Калининград могут нормализовать в течение ближайших дней, сообщает Reuters. По сведениям двух источников агентства, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Вильнюсом, чтобы разрядить обстановку в регионе.
Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО
На Харьковском направлении российские военные обстреляли из танков, минометов, артиллерии Харьков и другие населенные пункты региона.
Военкоматы в Беларуси в рамках учений проверили, насколько возможна мобилизации в отдельных регионах страны.
Сирия признает „ДНР“ и „ЛНР“, сообщили СМИ страны со ссылкой на источник в ее МИДе.
В Киевской области молния попала в мину у основания моста. Есть пострадавшие
Мост через реку Ирпень возле села Демидов был разрушен во время российского вторжения в начале войны, но недавно по нему восстановили движение.
По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, мост снова разрушен.