Она любила его, а он любил героин: кинокритик рассказал о недавно вышедшем фильме
Фильм „Сувенир. Часть II“ понятным образом является непосредственным продолжением первой части фильма с таким же названием, и ничего, что тот вышел примерно два года назад, режиссёрка льстит себя надеждой, что мы всё прекрасно помним. Поэтому никаких нам кратких пересказов содержания предыдущих серий, никаких нам флэшбеков, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, ориентируется по ходу движения поезда. Вторая часть „Сувенира“ начинается вот прям с того места, на котором заканчивается первая.
Если вы вдруг не помните, то я вам сейчас расскажу, откуда всё готовилось. Там девушка, видимо, альтер-эго режиссёрки, ходит в киношколу и одновременно пытается строить отношения с молодым человеком, который потом от неё отчуждается, и она его не понимает, а главное, не понимает, почему он отчуждается. Потом выясняется, что молодой человек плотно сидит на героине, оттого и отчуждается, а потом он помирает от передоза, как водится, причём непонятно, добровольно он всё это осуществил или просто что-то пошло не так. Короче, она любила его, а он любил героин, такой вот неудачный любовный треугольник.
Весь второй фильм главная героиня сначала собирается, а потом-таки и снимает фильм о своём ушедшем в мир иной бойфренде, сооружая ему таким образом нерукотворный памятник, как ей в самом начале второй части советует, видимо, какой-то известный режиссёр. Сначала ей не дают на фильм денег, потом никому не нравится её сценарий, потом никому не нравится то, как она снимает и организовывает съёмочный процесс, но в конце всё получается, мы имеем даже что-то вроде счастливого конца, если бы это не была бы артхаус-драма.
Поэтому счастливый конец – штука такая, достаточно сомнительная, в конце концов, что счастливее – что про человека сняли удачный фильм, благодаря которому этого человека будут какое-то недолгое время помнить, или было бы счастливее, если бы этот человек остался в живых? Поможет ли удачный фильм побороть наркотическую зависимость в других подобных героиновых джанки? И что бы выбрали авторы фильма, если бы этот выбор был в их силах?
Похоже, мы имеем дело с предельно личным кинематографическим высказыванием – не знаю, насколько режиссёрка Джоанна Хогг изменила свою личную историю с целью сделать по ней художественный фильм (имя главной героини, например, Джулия Харт, так что здесь изменения достаточно минимальны, как с остальным – знание, нам недоступное), по ощущениям, это больше терапевтическое кино. Терапевтическое в том смысле, что нужно оно было, главным образом, самой Джоанне, чтобы как-то переработать свои воспоминания о покойном бойфренде, о радостях и горестях жизни с ним, а потом ещё и о том, как она вспоминала о нём путём съёмок. Её деликатность и умелость как режиссёра – допустим – привела к тому, что это полностью личное кино смотреть не неудобно, и постороннему зрителю тоже есть что оттуда извлечь.
Во всяком случае, кажется, это неплохой способ переживания горя – за счёт съёмок фильма можно ещё раз (а учитывая дубли, так ещё и не раз) пережить все моменты совместного пребывания и как-то в них разобраться, структурировать или подвести какую-то черту. Всем бы так.