Она любила его, а он любил героин: кинокритик рассказал о недавно вышедшем фильме



Фильм „Сувенир. Часть II“ понятным образом является непосредственным продолжением первой части фильма с таким же названием, и ничего, что тот вышел примерно два года назад, режиссёрка льстит себя надеждой, что мы всё прекрасно помним. Поэтому никаких нам кратких пересказов содержания предыдущих серий, никаких нам флэшбеков, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, ориентируется по ходу движения поезда. Вторая часть „Сувенира“ начинается вот прям с того места, на котором заканчивается первая.

Если вы вдруг не помните, то я вам сейчас расскажу, откуда всё готовилось. Там девушка, видимо, альтер-эго режиссёрки, ходит в киношколу и одновременно пытается строить отношения с молодым человеком, который потом от неё отчуждается, и она его не понимает, а главное, не понимает, почему он отчуждается. Потом выясняется, что молодой человек плотно сидит на героине, оттого и отчуждается, а потом он помирает от передоза, как водится, причём непонятно, добровольно он всё это осуществил или просто что-то пошло не так. Короче, она любила его, а он любил героин, такой вот неудачный любовный треугольник.

Весь второй фильм главная героиня сначала собирается, а потом-таки и снимает фильм о своём ушедшем в мир иной бойфренде, сооружая ему таким образом нерукотворный памятник, как ей в самом начале второй части советует, видимо, какой-то известный режиссёр. Сначала ей не дают на фильм денег, потом никому не нравится её сценарий, потом никому не нравится то, как она снимает и организовывает съёмочный процесс, но в конце всё получается, мы имеем даже что-то вроде счастливого конца, если бы это не была бы артхаус-драма.