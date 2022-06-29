Мнение
29.06.2022, 18:00

Алексей Шлендухов: это чудное Причудье!

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Алексей Шлендухов
учитель истории школы Колкья
Монумент в Алатскиви
Монумент в Алатскиви
ФОТО: Autori erakogu

Причудье - дивный край, плавильный котел, в котором смешались языки и культуры, но в котором каждая культура сумела сохранить собственные черты, обогатясь при этом самыми лучшими проявлениями культуры соседней. О самобытности и исторической двусмысленности Причудья для RusDelfi написал учитель истории Алексей Шлендухов.

Западное Причудье – воистину уникальное место на карте Эстонии. Здешний край на протяжении столетий был средоточием трех культур и двух языков, которые мирно сосуществовали на узенькой прибрежной полосе, взаимно обогащая и дополняя друг друга.

Ревень местные жители по-прежнему именуют „рабарбаром“, а разрешение на лов повсеместно называют „лубой“. Еще в начале 1990-х мелкого судака причудские острословы нарекли „ваучером“, а самодельный вездеход - „каракатом“. Эти слова тут же ушли в народ и ныне известны далеко за пределами региона. „Mutnik“ (придонный невод) на двух языках здесь звучит одинаково, а лингвистически правильное название снасти - „põhjanoot“ используют разве что в официальных документах. Да что там говорить, все мое босоногое детство прошло в окружении „корфиков“, „трепок“, „келек“ и „манерок“.

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