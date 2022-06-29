Правда ли, что в Украине канонизировали Степана Бандеру?
По Сети разлетелась новость о том, что Православная церковь Украины якобы канонизировала Степана Бандеру. Мы проверили, правдивы ли эти сообщения.
20 июня 2022 года СМИ, Telegram-каналы и пользователи соцсетей начали распространять новость о причислении Степана Бандеры к лику святых. К сообщениям прилагается фото указа о канонизации Бандеры с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В документе написано, что решение о канонизации было принято 20 июня 2022 года на Архиерейском соборе Православной церкви Украины (ПЦУ).
Опубликованный документ, как и сама новость, сразу вызвали много вопросов. Одним из первых, кто обратил внимание на несостыковки в документе, был Андрей Кураев, протодиакон Русской православной церкви, лишённый священного сана в 2020 году решением епархиального суда. В своём „Живом журнале“ Кураев опубликовал пост с заголовком „Православные попы сегодня пугают друг друга вот таким фейком“. Кураев отметил несколько неправдоподобных деталей: „И дела им нет до того, что соборы издают деяния, а не указы и что ни в каком акте канонизации не указываются размеры иконы. И уж совсем нетрудно найти сайт ПЦУ и не найти там такого указа и такого собора“.
Действительно, на официальном сайте ПЦУ в разделе, посвящённом Архиерейским соборам, нет информации о соборе 20 июня 2022 года. Даты проведения последних четырёх соборов — декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года и май 2022 года. Судя по тому, какое внимание пресс-служба ПЦУ уделяет каждому из ежегодных соборов, вряд ли мероприятие 20 июня могло пройти незамеченным. Нет на сайте и новостей о канонизации Степана Бандеры, хотя обычно пресс-служба публикует материалы о канонизации новых святых.
Ресурс „Духовний фронт України“ обратил внимание на то, что Степан Бандера был греко-католиком и не может быть канонизирован православной церковью. Но этот нюанс не смутил российские СМИ, которые списали это на общую абсурдность решений „украинского режима“, но никак не на возможную фейковость документа.
Если вчитаться в текст указа, можно найти несколько стилистических ошибок.
Автор документа пишет „зарахувати його до лику святих“, говоря о возведении в лик святых. Глагол „зарахувати“ значит засчитывать что-то (например, стаж). В официальных постановлениях ПЦУ используют фразу „приєднати до лику святих“, то есть „причислить“.
„Набирає чинності з сьогодення“ переводится с украинского примерно как „вступает в силу с настоящего“ или „с современности“. С „сегодняшнего дня“ было бы „з сьогоднішнього дня“.
В указах используется повелительное наклонение и описываются пункты, требующие выполнения. А документ о Бандере лишь информирует о принятом решении.
Следующая группа ошибок касается формальностей процесса канонизации и оформления подобных документов.
Обычно святых канонизируют постановлением Священного синода ПЦУ по рекомендации синодальной комиссии по канонизации святых. Тем не менее, в документе о Бандере комиссия по канонизации не упомянута, а решение якобы было принято на Архиерейском соборе, а не на заседании Священного синода.
Ещё один недочёт — написание титула митрополита в подписи. Во всех найденных нами официальных документах написано „Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України“. В документе о Бандере указана только первая половина титула.
Печать тоже не соответствует той, что ставится на подпись митрополита. Да и сама подпись в указе немного отличается от подлинной подписи, которую можно найти на официальных документах.
Порядковый номер указа — №635 — тоже вызывает сомнения. Найденные нами указы митрополита Епифания за апрель 2022 года имеют порядковые номера 11 (за 11 апреля) и 22 (за 25 апреля). Чтобы набрать более шестисот указов за два месяца (с апреля по июнь), митрополиту нужно было бы издавать по 10 указов в день.
Эскиз иконы святого Бандеры оказался коллажем из трёх изображений. Чертёж и деревянную раму нам удалось найти на сайте свердловского резчика по дереву Игоря Ильина. Сама икона — работа американского иконописца Уильяма Харта МакНиколса 2008 года. Оригинальная икона изображает блаженного мученика Римско-католической церкви Франца Егерштеттера, которому власти гитлеровской Германии отрубили голову за отказ служить в нацистской армии. Лицо Бандеры, скорее всего, взято из статьи о Бандере в „Википедии“.
И наконец, цифровой анализ изображения показал, что некоторые элементы были вклеены в фоторедакторе (например, печать).
Напоследок стоит упомянуть, что пресс-служба ПЦУ дала комментарий украинскому фактчекинговому порталу StopFake, назвав новость о канонизации Бандеры фейком: „Для создания этой картинки использован грубый монтаж, а его содержание абсурдно и безграмотно с точки зрения языка и традиций канонизации. Даже сама его форма написания, как и содержание, прямо указывают на подделку“. Таким образом, не остаётся сомнений в том, что новость о канонизации Степана Бандеры и прилагаемый к ней документ — фейк.
Итог: Фейк.