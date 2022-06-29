Правда ли, что в Украине канонизировали Степана Бандеру?

20 июня 2022 года СМИ, Telegram-каналы и пользователи соцсетей начали распространять новость о причислении Степана Бандеры к лику святых. К сообщениям прилагается фото указа о канонизации Бандеры с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В документе написано, что решение о канонизации было принято 20 июня 2022 года на Архиерейском соборе Православной церкви Украины (ПЦУ).

Опубликованный документ, как и сама новость, сразу вызвали много вопросов. Одним из первых, кто обратил внимание на несостыковки в документе, был Андрей Кураев, протодиакон Русской православной церкви, лишённый священного сана в 2020 году решением епархиального суда. В своём „Живом журнале“ Кураев опубликовал пост с заголовком „Православные попы сегодня пугают друг друга вот таким фейком“. Кураев отметил несколько неправдоподобных деталей: „И дела им нет до того, что соборы издают деяния, а не указы и что ни в каком акте канонизации не указываются размеры иконы. И уж совсем нетрудно найти сайт ПЦУ и не найти там такого указа и такого собора“.

Действительно, на официальном сайте ПЦУ в разделе, посвящённом Архиерейским соборам, нет информации о соборе 20 июня 2022 года. Даты проведения последних четырёх соборов — декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года и май 2022 года. Судя по тому, какое внимание пресс-служба ПЦУ уделяет каждому из ежегодных соборов, вряд ли мероприятие 20 июня могло пройти незамеченным. Нет на сайте и новостей о канонизации Степана Бандеры, хотя обычно пресс-служба публикует материалы о канонизации новых святых.

Ресурс „Духовний фронт України“ обратил внимание на то, что Степан Бандера был греко-католиком и не может быть канонизирован православной церковью. Но этот нюанс не смутил российские СМИ, которые списали это на общую абсурдность решений „украинского режима“, но никак не на возможную фейковость документа.

Если вчитаться в текст указа, можно найти несколько стилистических ошибок.