Докопаемся до правды
29.06.2022, 16:42

Правда ли, что в Украине канонизировали Степана Бандеру?

 
Илья Бер
Фальшивый указ о канонизации Бандеры
Фальшивый указ о канонизации Бандеры
ФОТО: Скриншот из Интернета

По Сети разлетелась новость о том, что Православная церковь Украины якобы канонизировала Степана Бандеру. Мы проверили, правдивы ли эти сообщения.

20 июня 2022 года СМИ, Telegram-каналы и пользователи соцсетей начали распространять новость о причислении Степана Бандеры к лику святых. К сообщениям прилагается фото указа о канонизации Бандеры с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В документе написано, что решение о канонизации было принято 20 июня 2022 года на Архиерейском соборе Православной церкви Украины (ПЦУ).

Фальшивый указ о канонизации Бандеры

Опубликованный документ, как и сама новость, сразу вызвали много вопросов. Одним из первых, кто обратил внимание на несостыковки в документе, был Андрей Кураев, протодиакон Русской православной церкви, лишённый священного сана в 2020 году решением епархиального суда. В своём „Живом журнале“ Кураев опубликовал пост с заголовком „Православные попы сегодня пугают друг друга вот таким фейком“. Кураев отметил несколько неправдоподобных деталей: „И дела им нет до того, что соборы издают деяния, а не указы и что ни в каком акте канонизации не указываются размеры иконы. И уж совсем нетрудно найти сайт ПЦУ и не найти там такого указа и такого собора“.

Действительно, на официальном сайте ПЦУ в разделе, посвящённом Архиерейским соборам, нет информации о соборе 20 июня 2022 года. Даты проведения последних четырёх соборов — декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года и май 2022 года. Судя по тому, какое внимание пресс-служба ПЦУ уделяет каждому из ежегодных соборов, вряд ли мероприятие 20 июня могло пройти незамеченным. Нет на сайте и новостей о канонизации Степана Бандеры, хотя обычно пресс-служба публикует материалы о канонизации новых святых.

Архиерейский собор 24 мая 2022 года

Ресурс „Духовний фронт України“ обратил внимание на то, что Степан Бандера был греко-католиком и не может быть канонизирован православной церковью. Но этот нюанс не смутил российские СМИ, которые списали это на общую абсурдность решений „украинского режима“, но никак не на возможную фейковость документа.

Если вчитаться в текст указа, можно найти несколько стилистических ошибок.

  • Автор документа пишет „зарахувати його до лику святих“, говоря о возведении в лик святых. Глагол „зарахувати“ значит засчитывать что-то (например, стаж). В официальных постановлениях ПЦУ используют фразу „приєднати до лику святих“, то есть „причислить“.

  • „Набирає чинності з сьогодення“ переводится с украинского примерно как „вступает в силу с настоящего“ или „с современности“. С „сегодняшнего дня“ было бы „з сьогоднішнього дня“.

  • В указах используется повелительное наклонение и описываются пункты, требующие выполнения. А документ о Бандере лишь информирует о принятом решении.

Следующая группа ошибок касается формальностей процесса канонизации и оформления подобных документов.

  • Обычно святых канонизируют постановлением Священного синода ПЦУ по рекомендации синодальной комиссии по канонизации святых. Тем не менее, в документе о Бандере комиссия по канонизации не упомянута, а решение якобы было принято на Архиерейском соборе, а не на заседании Священного синода.

  • Ещё один недочёт — написание титула митрополита в подписи. Во всех найденных нами официальных документах написано „Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України“. В документе о Бандере указана только первая половина титула.

  • Печать тоже не соответствует той, что ставится на подпись митрополита. Да и сама подпись в указе немного отличается от подлинной подписи, которую можно найти на официальных документах.

Печать и подпись митрополита

  • Порядковый номер указа — №635 — тоже вызывает сомнения. Найденные нами указы митрополита Епифания за апрель 2022 года имеют порядковые номера 11 (за 11 апреля) и 22 (за 25 апреля). Чтобы набрать более шестисот указов за два месяца (с апреля по июнь), митрополиту нужно было бы издавать по 10 указов в день.

Эскиз иконы святого Бандеры оказался коллажем из трёх изображений. Чертёж и деревянную раму нам удалось найти на сайте свердловского резчика по дереву Игоря Ильина. Сама икона — работа американского иконописца Уильяма Харта МакНиколса 2008 года. Оригинальная икона изображает блаженного мученика Римско-католической церкви Франца Егерштеттера, которому власти гитлеровской Германии отрубили голову за отказ служить в нацистской армии. Лицо Бандеры, скорее всего, взято из статьи о Бандере в „Википедии“.

Фальшивая икона святого Бандеры

И наконец, цифровой анализ изображения показал, что некоторые элементы были вклеены в фоторедакторе (например, печать).

Следы "фотошопа" в фальшивом документа

Напоследок стоит упомянуть, что пресс-служба ПЦУ дала комментарий украинскому фактчекинговому порталу StopFake, назвав новость о канонизации Бандеры фейком: „Для создания этой картинки использован грубый монтаж, а его содержание абсурдно и безграмотно с точки зрения языка и традиций канонизации. Даже сама его форма написания, как и содержание, прямо указывают на подделку“. Таким образом, не остаётся сомнений в том, что новость о канонизации Степана Бандеры и прилагаемый к ней документ — фейк.

Итог: Фейк.

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