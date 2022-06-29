Реконструкция школы в Нарве: первая настолько масштабная с 1988 года

Существующее здание перестроят в школьный корпус с современной учебной средой. Планируется, что в новом помещении смогут учиться 864 ученика, а площадь школы составит почти 6000 м2. Заниматься строительством будет компания AS Ehitustrust. 29 июня нарвская городская управа подписала акт передачи территории Кесклиннаской основной школы, предназначенной как раз для реконструкции здания.

Такой масштабный ремонт образовательного учреждения в истории города начнется впервые. В 1988 году открыли Нарвский Языковой лицей, и после этого муниципальные школы в Нарве не строили.

Договор на реконструкцию Кесклиннаской школы заключен на 18 месяцев. „Надеемся, что через полтора года, когда завершится строительство, мы будем также радостны, как и сейчас“, - сказала мэр Катри Райк, передавая символический ключ Кайдо Сомелару, члену правления строительной компании AS Ehitustrust.

Кайдо рассказал корреспонденту, что для строителей это радость - заниматься школой. „Я помню, в какой школе я сам учился, и сейчас рад вкладывать силы в новую современную школу“, - улыбнулся Сомелар.

По планам основная школа и гимназия будут выглядеть как один комплекс. Дети смогут видеть из окон школы, куда они пойдут учиться дальше. „Это дает ощущение перспективы, для молодежи вопрос перспективы важен“, - отметил Кайдо Сомелар.

Мэр Нарвы особенно подчеркнула, что на следующей неделе будет подписан договор о строительстве эстонской школы и гимназии. „Это большой шаг для любого города, а для Нарвы особенно, - сказала Катри. - Важно, когда будут готовы все три здания образовательных учреждений, то получится, что каждый третий нарвский ученик пойдет учиться в новую учебную среду“.



