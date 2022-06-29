Футболист сборной России рассказал, как помогал беженцам из Украины

Как сообщает издание „Известия“, 30-летний голкипер вместе со своей женой не мог оставаться в стороне и старался помочь украинцам, чем мог.

„После всех событий был большой приток машин с украинскими номерами. Много стало на площадках украинских детишек с мамами. И никаких проблем. Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих ребенок, и было тяжело смотреть на то, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти. Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду“, – приводит слова Лунева издание „Известия“.

Также голкипер развеял миф о русофобии в Европе.

„Если судить по себе и своей семье, то мы никакой русофобии не ощущали. От слова „совсем“. При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли“, – сказал вратарь.

До переезда в чемпионат Германии 30-летний уроженец Москвы выступал в составе питерского „Зенита“. Летом 2021 года он перешёл в стан „Байер“.

