Новости России
29.06.2022, 13:29

Джонсон: Путин не начал бы войну, если бы был женщиной

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Кремль: Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российское вторжение в Украину „идеальным примером токсичной маскулинности“. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает „Медуза“.

Если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, война бы не началась, считает Джонсон.

„Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну, вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал“, — сказал он журналистам.

Слова британского премьера прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. „Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!“ — заявил он.

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