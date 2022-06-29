29.06.2022, 13:29
Джонсон: Путин не начал бы войну, если бы был женщиной(1)
Кремль: Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований
ФОТО: | Ekspress Meedia
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российское вторжение в Украину „идеальным примером токсичной маскулинности“. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает „Медуза“.
Если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, война бы не началась, считает Джонсон.
„Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну, вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал“, — сказал он журналистам.
Слова британского премьера прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. „Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!“ — заявил он.