Сокращаем пластиковые отходы: теперь в Maxima можно купить развесные продукты питания в своей коробке

„Maxima считает все более важным снижение своего воздействия на окружающую среду. В конце прошлого года мы начали регулярное сотрудничество с Продуктовым банком, в который уже делают пожертвования большинство наших магазинов. Этим летом мы решили сделать следующий шаг по сокращению пластиковой упаковки“, – сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

На этой неделе всю еду и продукты питания, продаваемые на открытых прилавках в магазинах Maxima, – салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды развесной еды – можно приобрести в собственной упаковке. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.

„Покупая продукты питания в собственной упаковке стоит убедиться, что конкретная упаковка подходит для контакта с пищевыми продуктами – упаковка подходит, если на ней есть маркировка в виде чаши и вилки, либо надпись „коробка для пищевых продуктов“, „для контакта с пищевыми продуктами“, „стаканчик для сухих продуктов“ или другое похожее название“, – подчеркнула Шапель. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна быть закрыта крышкой.

„Поскольку безопасность пищевых продуктов очень важна для нас при продаже продуктов питания в упаковке клиента, и мы уделяем большое внимание предотвращению перекрестного загрязнения, клиенты также должны учитывать, что упаковка, в которой они хотят купить что-либо с нашего открытого прилавка, должна быть чистой. Если упаковка грязная, сломанная или плохо пахнет, наш обслуживающий персонал имеет право отказать в продаже продуктов в ней“, – отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.