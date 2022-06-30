Сокращаем пластиковые отходы: теперь в Maxima можно купить развесные продукты питания в своей коробке
С этой недели в крупных магазинах Maxima можно купить продукты с открытых прилавков в своей таре – будь то пластиковая, стеклянная или металлическая коробка или банка для еды.
„Maxima считает все более важным снижение своего воздействия на окружающую среду. В конце прошлого года мы начали регулярное сотрудничество с Продуктовым банком, в который уже делают пожертвования большинство наших магазинов. Этим летом мы решили сделать следующий шаг по сокращению пластиковой упаковки“, – сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
На этой неделе всю еду и продукты питания, продаваемые на открытых прилавках в магазинах Maxima, – салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды развесной еды – можно приобрести в собственной упаковке. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.
„Покупая продукты питания в собственной упаковке стоит убедиться, что конкретная упаковка подходит для контакта с пищевыми продуктами – упаковка подходит, если на ней есть маркировка в виде чаши и вилки, либо надпись „коробка для пищевых продуктов“, „для контакта с пищевыми продуктами“, „стаканчик для сухих продуктов“ или другое похожее название“, – подчеркнула Шапель. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна быть закрыта крышкой.
„Поскольку безопасность пищевых продуктов очень важна для нас при продаже продуктов питания в упаковке клиента, и мы уделяем большое внимание предотвращению перекрестного загрязнения, клиенты также должны учитывать, что упаковка, в которой они хотят купить что-либо с нашего открытого прилавка, должна быть чистой. Если упаковка грязная, сломанная или плохо пахнет, наш обслуживающий персонал имеет право отказать в продаже продуктов в ней“, – отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
Шапель также сказала, что если клиент не хочет, чтобы на его упаковку была наклеена весовая этикетка, стоит сообщить об этом обслуживающему персоналу – в этом случае ее наклеят на бумагу или в другое более подходящее место. Оплатить продукты, которые клиент покупает в своей таре в магазинах Maxima, можно как на обычной кассе, так и с помощью приложения в кассе самообслуживания.
„Мы все можем уменьшить свой экологический след по-разному, и часто для этого требуется совсем немного. Вот почему мы призываем покупателей в наших крупных магазинах воспользоваться возможностью купить развесные продукты питания в собственной упаковке, чтобы лучше сохранить нашу планету как сейчас, так и для будущих поколений“, – подчеркнула Шапель.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день местные магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.