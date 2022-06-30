В прошлом году разрыв в сумме родительских возмещений оказался рекордным
По данным Департамента статистики, в прошлом году средний размер родительского возмещения составлял 1205 евро для женщин и 1463 евро для мужчин. Среди 38 882 получающих родительское возмещение жителей Эстонии около трети были мужчинами.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительское возмещение, за год увеличилась почти вдвое, всего возмещение получали 13 044 мужчины. „С 1 июля 2020 года вступило в силу родительское возмещение для отцов, его получатели отражены в данных за 2020 и 2021 годы. Это факт влияет на сравнение числа и доли отцов, а также размера среднего родительского возмещения с предыдущими годами и объясняет резкое увеличение доли отцов среди получателей возмещения“, - пояснила Мюйрсоо.
Отец имеет право на 30 календарных дней возмещения, которое можно начать использовать за 30 календарных дней до предполагаемой даты рождения ребенка и до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Все отцы имеют право на родительское возмещение для отцов, включая тех, кто не состоит в трудовых отношениях. Ранее неработающим отцам родительское возмещение не выплачивалось.
Средний размер родительского возмещения у мужчин и женщин за год стал более однородным: в прошлом году разрыв составил 17,6%, то есть был на 10% меньше, чем в 2020 году. „Среднее возмещение у мужчин уменьшилось на 154 евро, а у женщин выросло на 36 евро. Эти и обусловлено то, что разрыв в сумме родительских возмещений оказался минимальным за все годы“, - добавила Мюйрсоо.
Отцовский отпуск в прошлом году использовали около 75% отцов, имеющих такую возможность, что почти на 15% больше в сравнении с 2020 годом.