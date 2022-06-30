В прошлом году разрыв в сумме родительских возмещений оказался рекордным

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительское возмещение, за год увеличилась почти вдвое, всего возмещение получали 13 044 мужчины. „С 1 июля 2020 года вступило в силу родительское возмещение для отцов, его получатели отражены в данных за 2020 и 2021 годы. Это факт влияет на сравнение числа и доли отцов, а также размера среднего родительского возмещения с предыдущими годами и объясняет резкое увеличение доли отцов среди получателей возмещения“, - пояснила Мюйрсоо.

Отец имеет право на 30 календарных дней возмещения, которое можно начать использовать за 30 календарных дней до предполагаемой даты рождения ребенка и до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Все отцы имеют право на родительское возмещение для отцов, включая тех, кто не состоит в трудовых отношениях. Ранее неработающим отцам родительское возмещение не выплачивалось.

Средний размер родительского возмещения у мужчин и женщин за год стал более однородным: в прошлом году разрыв составил 17,6%, то есть был на 10% меньше, чем в 2020 году. „Среднее возмещение у мужчин уменьшилось на 154 евро, а у женщин выросло на 36 евро. Эти и обусловлено то, что разрыв в сумме родительских возмещений оказался минимальным за все годы“, - добавила Мюйрсоо.

Отцовский отпуск в прошлом году использовали около 75% отцов, имеющих такую возможность, что почти на 15% больше в сравнении с 2020 годом.