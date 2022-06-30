Казахстанский пасьянс. Токаев - возмутитель спокойствия или „задняя дверь“ Кремля?

Чтобы и Казахстану было хорошо, и чтобы это было не видно для международного сообщества, чтобы это более-менее легальными серыми схемами происходило, и чтобы России было неплохо. А давить - это стрелять себе в ногу. Но если Путин принимает решения эмоционально и если его обидели на сцене ПМЭФ, то я не удивлюсь, если последуют какие-то санкции“.

Варианта может быть два. Если в Москве принимают решения исходя из рациональной логики, то никаких ответных санкций со стороны России не будет. Казахстан сейчас нужен и давить на него нет никакого резона. Казахстан по-хорошему должен сейчас превратиться в такой гейтвей для России для избежания санкций, насколько это возможно.

„То, что сказал Токаев, не удивительно. Но то, где он сказал и как сказал - это меня удивило. Казахстан такую позицию занимает уже давно. Не признавали раньше ни Тайвань, ни Абхазию, ни Южную Осетию, ни Крым. Это и при Назарбаеве наблюдалось. И Казахстан - не единственный союзник России, кто так поступает.

„Мне кажется, что это было ожидаемо. То есть, наверное, в Кремле должны были предвидеть позицию, которую занял Казахстан в этом вопросе. В общем, я надеюсь, что это не было большим сюрпризом. Но, конечно, это сильное заявление, которое, наверное, повлияет в том числе и на будущие отношения в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза“.

Эксперты Русской службы Би-би-си, среди которых как специалисты по международным отношениям и связям России с Центральной Азией, так и бывшие высокопоставленные чиновники из Казахстана, сходятся во мнении, что ждать от России резких шагов не стоит - только если Владимир Путин не станет реагировать на заявление Токаева с точки зрения эмоций.

Рахим Ошакбаев, руководитель казахстанского Центра прикладных исследований:

„Официальная позиция Казахстана по поводу ДНР и ЛНР озвучивалась и ранее. Может, не так резонансно. Наверное, место, время и контекст, где она прозвучала, добавили резонанса. Но по сути это ничего не поменяло. Обращает на себя внимание, что вопрос был очень общий, который позволял дать достаточно общий ответ, но Токаев решил конкретизировать. С чем это связано, не могу сказать, но это бросается в глаза.

Однако, если углубляться в анализ высказываний президента Казахстана, то, я думаю, нужно учитывать и его последующие высказывания. Например, на Катарском форуме он сказал, что Россия является надежным союзником Казахстана и он имеет близкие отношения с президентом России. Ну а текущие отношения, статус, дипломатическая позиция Казахстана, мне кажется, всем понятны. Это определенная степень нейтралитета и участия. И призывы к миру“.

Александр Габуев, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир:

„Подобных острых углов на ПМЭФ вообще можно было избежать. Ведь вопрос задала Маргарита Симоньян, и задала его специально. Если бы она этого не сделала, возможно, тема не всплыла бы вообще. А так, ему задали вопрос, он на него ответил довольно прямо. Но Токаев ведь не говорил: „Знаете, война преступна, мы с ней не согласны, как можно оправдывать убийство русских и украинцев освобождением Украины от нацистов, которых там нет?“. Так он не сказал“.

Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии:

„Токаев заранее знал, кто будет модератором, и не мог не предвидеть, что от Симоньян можно услышать вопросы такого типа. Обратите внимание, он ответил только на часть вопроса про ДНР, но не об отношении к военной операции. И здесь он был очень аккуратен и дипломатичен. Потому что если бы он сказал всё, что на самом деле думает и как относится, то это был бы действительно скандал. А то, что он сказал про ДНР, он лишь повторил позицию, уже не раз изложенную им и его министрами.