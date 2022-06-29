Куда Россия вывозит украденное в Украине зерно?

В нескольких десятках километров от линии фронта украинский фермер Дмитрий рассказывает, как бизнес, который он развивал 25 лет, был потерян за четыре месяца российской оккупации.

Би-би-си попыталась связаться более чем с 200 фермерами, чьи земли сейчас находятся на захваченной территории. Дмитрий (мы не называем его настоящего имени, чтобы уберечь от репрессий) - был одним из немногих, кто согласился встретиться с нами. “Они украли наше зерно. Они разрушили наши помещения, уничтожили наше оборудование“, - говорит он.

Он говорит, что российские войска сейчас занимают 80% из десятков тысяч гектаров, которые он обрабатывает, и обвиняет их в краже зерна в промышленных масштабах. Камера видеонаблюдения с одного из участков компании запечатлела момент прибытия российских военных. Мы размыли некоторые детали на снимке, чтобы защитить личности владельцев ферм. На записи один из солдат замечает камеру видеонаблюдения и стреляет в нее, но промахивается. Дмитрий говорит, что на нескольких угнанных зерновозах были установлены GPS-трекеры. По данным с этих устройств мы поняли, что они отправились сначала на юг в Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, а затем в Россию.

Судя по данным трекинга, оба грузовика остановились возле складского помещения, которое было идентифицировано как место для разгрузки и хранения зерна, в крымском населенном пункте Октябрьское.

На спутниковом снимке от 14 июня этого года видна вереница грузовиков на дороге рядом с этим объектом.

Хранилище находится рядом с железнодорожной веткой, по которой зерно можно транспортировать либо в Россию, либо в порты Южного Крыма. На крыше здания, по всей видимости, нарисован символ Z.

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