Серена Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона

В первом круге Уимблдона американка, вернувшаяся в тур после годичного отсутствия, уступила француженке Армони Тан, занимающей 115-е место в рейтинге WTA.

Встреча между соперницами продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой Тан со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).

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