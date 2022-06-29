29.06.2022, 11:32
Серена Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона
ФОТО: | AP/Scanpix
Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема.
В первом круге Уимблдона американка, вернувшаяся в тур после годичного отсутствия, уступила француженке Армони Тан, занимающей 115-е место в рейтинге WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой Тан со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).
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