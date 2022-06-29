ОФИЦИАЛЬНО: Red Bull расторгла контракт с Юри Випсом

„После расследования онлайн-инцидента с участием Юри Випса Red Bull расторгла контракт с Юри в качестве тестового и резервного пилота. Команда не одобряет какие бы то ни было формы проявления расизма“, — говорится в заявлении.

Поводом для отстранения Випса стал видеоролик, который опубликовали в социальных сетях. На записи, играя в онлайн-игру Call of Duty, Випс допустил расистское высказывание. Пилот произнес оскорбительное высказывание во время стрима в Twitch, который вел другой гонщик молодежной программы Red Bull новозеландец Лиам Лоусон.

Випс сразу извинился в соцсетях: „Я хочу принести искренние извинения за допущенные сегодня оскорбительные высказывания во время прямой трансляции игры“. По итогам расследования Red Bull приняла решение расторгнуть контракт с эстонским пилотом.

Команда Hitech GP, за которую Випс выступал в „Формуле-2“, пока не комментировала этот инцидент. После шести этапов „Формулы-2“ Випс занимает седьмое место в личном зачете. Побед на его счету нет, но на подиум он поднимался уже три раза, и должен был выйти на старт в Сильверстоуне.