ФОТО | Разгромное поражение в еврокубках не предел, „Левадия“ теряет очки в чемпионате

На прошлой неделе „Левадия“ не смогла преодолеть предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Эстонии потерпел болезненное поражение от местного „Викингура“ со счетом 1:6. Реабилитироваться за поражение перед болельщиками не получилось.

„Левадия“ хорошо начал игру и уже на 15-й минуте Закария Бегларишвили вывел гостей вперед 1:0. Однако радость чемпиона прошлого сезона была не долгой, спустя пять минут Йоонас Соомре сравнивает счет 1:1.

На 73-й минуте встречи „Левадия“ осталась в меньшинстве. Вратарь Карл Андре Валлнер выбежал из штрафной площадки и нарушил правила на нападающем хозяев Маттиасе Мяннилаане, и главному судье Григорию Ошмокову ничего не оставалось, как показать вратарю красную карточку.

В оставшиеся четверть часа „Курессааре“ удалось удержать счет, а это означает, что „Левадия“, проигравшая 1:6 в предварительном раунде Лиги чемпионов, снова осталась без победы.

В чемпионате Эстонии по футболу „Левадия“ занимает первое место, но „Флора“, у которой сыграно на две игры меньше, отстает от них всего на одно очко. „Курессааре“ занимает пятое место.