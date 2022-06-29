Экс-игрок сборной Италии по футболу стал мэром Вероны

Томмази является уроженцем провинции Вероны, родился в городе Неграр в 1974 году. Начинал карьеру в „Вероне“, с которой в 96 году квалифицировался в Серию А. В „Роме“ играл 10 лет (1996-2006). Дамиано являлся президентом ассоциации итальянских футболистов с 2011 по 2020 год.

В финальном туре голосования он набрал 54,4% голосов, а как его главный конкурент Федерико Збориана – только 46,6%.

Дамиано Томмази первый итальянский футболист, добравшийся до поста мэра. До этого были депутаты (легенда „Милана“ Джанни Ривера) или кандидаты в мэры (экс-вратарь „Фиорентины“, „Милана“ и „Наполи“ Джованни Галли). Томмази не является членом какой-либо политической партии, но поддерживается умеренно-левыми силами. Теперь Дамиано будет управлять городом с населением около 260 тысяч человек.

За свою футбольную карьеру он выступал за „Рому“, „КПР“, „Леванте“ и другие клубы. Также он провёл 25 матчей за сборную Италии, в том числе проведя в составе команды чемпионат мира 2002.