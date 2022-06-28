В Таллиннском зоопарке скоро появится крупнейшая в Европе "Долина тигров"(2)
Город Таллинн заключил договор о строительстве „Долины тигров“ в зоопарке с ATEMO OÜ/EG Ehitus AS. К работам приступят во второй половине июля. В „Долине тигров“ будут построены преимущественно уличные зоны для амурского тигра, однако в планах демонстрировать и другие дальневосточные виды. Запланированы и территории для леопардов, парнокопытных, куниц, пищух, а также птиц.
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что „Долина тигров“ – один из крупнейших новых объектов в зоопарке, помимо вольера для белых медведей, нового посетительского центра и строящегося тропического леса. „“Долина тигров“ представляет собой преимущественно ландшафтно-архитектурное решение, благодаря которому в зоопарке для животных будет создана среда, близкая к естественной, а посетители смогут получить особенные впечатления. Уверен, что „Долина тигров“ привлечет в зоопарк и старых друзей, и новых посетителей. Радостно, что мы можем приступить к строительным работам, невзирая на нынешний повсеместный рост цен“, - сказал Свет.
Условия содержания животных заметно улучшатся, начиная от размера территории и заканчивая объектами, направленными на обогащение среды обитания животных. Различные зоны будут соединяться тоннелями, будут построены напоминающие скалы стены, установлены тросы для кормления и т.д. Также будут построены здания для содержания животных и дополнительные вольеры. Для посетителей предусмотрены также удобные места для наблюдения за животными. К одной из двух уличных зон для наблюдения за животными будет пристроен подземный тоннель. Посетители смогут понаблюдать за происходящим в долине тигров также из окна кафе строящейся экспозиции „Тропический лес“,
По словам директора зоопарка Тийта Марана, в Европе нет экспозиций подобных масштабов. „В разработке концепции долины тигров принимали участие многие люди. Мы хотим сделать „Долину тигров“ местом, к разработке которого привлечен лучший мировой опыт, - отметил Маран. - Наша „Долина тигров“ - нечто принципиально новое, ее можно было бы назвать Страной тигров. На территории площадью приблизительно в один гектар предусмотрены две зоны для пяти тигров. Первая, побольше – природная среда, а вторая, поменьше – зона интенсивного опыта, обеспечивающая более тесный контакт между посетителем и животным. На случай пополнения семьи тигров предусмотрены и три запасных вольера. Долина тигров образует единое целое, здесь определенно можно будет получить потрясающие впечатления“.
„Долина тигров“ спроектирована предприятием SWECO Projekt AS, строительством в соответствии с совместным предложением занимаются предприятия ATEMO OÜ/EG Ehitus AS, надзор собственника проводит OÜ Keskkonnaprojekt. Стоимость работ, включая налог с оборота, составляет около 6,46 миллиона евро. Работы начнутся в июле 2022 года и завершатся, согласно плану, 20 августа 2023 года. После этого комплекс будет обустроен и заселен животными. Долина тигров откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.
В январе прошлого года началось строительство здания для экспозиции тропического леса, срок завершения работ – в июле этого года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.