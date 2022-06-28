В Таллиннском зоопарке скоро появится крупнейшая в Европе "Долина тигров"

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что „Долина тигров“ – один из крупнейших новых объектов в зоопарке, помимо вольера для белых медведей, нового посетительского центра и строящегося тропического леса. „“Долина тигров“ представляет собой преимущественно ландшафтно-архитектурное решение, благодаря которому в зоопарке для животных будет создана среда, близкая к естественной, а посетители смогут получить особенные впечатления. Уверен, что „Долина тигров“ привлечет в зоопарк и старых друзей, и новых посетителей. Радостно, что мы можем приступить к строительным работам, невзирая на нынешний повсеместный рост цен“, - сказал Свет.

Условия содержания животных заметно улучшатся, начиная от размера территории и заканчивая объектами, направленными на обогащение среды обитания животных. Различные зоны будут соединяться тоннелями, будут построены напоминающие скалы стены, установлены тросы для кормления и т.д. Также будут построены здания для содержания животных и дополнительные вольеры. Для посетителей предусмотрены также удобные места для наблюдения за животными. К одной из двух уличных зон для наблюдения за животными будет пристроен подземный тоннель. Посетители смогут понаблюдать за происходящим в долине тигров также из окна кафе строящейся экспозиции „Тропический лес“,