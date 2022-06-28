Cоциал-демократы пояснили позицию партии по вопросу перехода на эстоноязычное образование

Генеральный секретарь Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец признал, что социал-демократы хотят, чтобы в основе образовательной системы Эстонии была так называемая Единая школа. Эта модель предусматривает, что эстоноязычные и русскоязычные ребята учатся под одной крышей, ходят на одни уроки, вместе участвуют во внеклассных мероприятиях. При этом учитывается национальный и культурный идентитет всех ребят независимо от их родного языка. Именно такая модель является наиболее эффективным способом создать среду, которая способствует сближению ребят разных национальностей

„Подчеркиваем: это не означает слияния эстоноязычных и русскоязычных школ. Это означает, что в будущем все школы Эстонии станут эстоноязычными, и из эстоноязычного детского садика ребята независимо от их родного языка будут идти в одну и ту же школу. Но переход на эстонский язык обучения потребует времени и должен быть максимально комфортным и безболезненным для ребят и учителей“, – сказал Одинец, подчеркнув, что переход, естественно, обязан учитывать региональные особенности, обеспечивать возможность изучения русского языка как родного языка и повышать качество языкового погружения.

Но для того, чтобы договоренность по реформе удалось реализовать, и она не стала лишь предвыборным лозунгом на бумаге, по словам Одинца, необходимо обеспечить достаточное количество учителей. „К 2029 году 36% сегодняшних учителей достигнут пенсионного возраста“, – пояснил он.

„Для перехода на эстоноязычное образование нужны тысячи новых или переобученных учителей. По нашей оценке, в ближайшее десятилетие потребуется до пяти тысяч эстоноязычных учителей. Без учителей переход на эстоноязычное образование невозможен, иначе пострадает вся наша система образования, и качество образования, которое сегодня является высоким, снизится“, – подчеркнул Одинец.