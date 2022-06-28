Cоциал-демократы пояснили позицию партии по вопросу перехода на эстоноязычное образование(3)
Социал-демократическая партия, Партия реформ и Isamaa, ведущие переговоры о формировании новой правящей коалиции, по вопросу языка обучения придерживаются схожего мнения – перевод дошкольного образования на эстонский язык должен начаться с 2024/25 учебного года, школьного образования – с 2026/27 учебного года. При этом остается открытым вопрос повышения зарплат учителей, который необходимо решить для успешного проведения реформы в ситуации, когда педагогов и так не хватает, и в ближайшие годы почти 40% нынешних учителей достигнут пенсионного возраста.
Генеральный секретарь Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец признал, что социал-демократы хотят, чтобы в основе образовательной системы Эстонии была так называемая Единая школа. Эта модель предусматривает, что эстоноязычные и русскоязычные ребята учатся под одной крышей, ходят на одни уроки, вместе участвуют во внеклассных мероприятиях. При этом учитывается национальный и культурный идентитет всех ребят независимо от их родного языка. Именно такая модель является наиболее эффективным способом создать среду, которая способствует сближению ребят разных национальностей
„Подчеркиваем: это не означает слияния эстоноязычных и русскоязычных школ. Это означает, что в будущем все школы Эстонии станут эстоноязычными, и из эстоноязычного детского садика ребята независимо от их родного языка будут идти в одну и ту же школу. Но переход на эстонский язык обучения потребует времени и должен быть максимально комфортным и безболезненным для ребят и учителей“, – сказал Одинец, подчеркнув, что переход, естественно, обязан учитывать региональные особенности, обеспечивать возможность изучения русского языка как родного языка и повышать качество языкового погружения.
Но для того, чтобы договоренность по реформе удалось реализовать, и она не стала лишь предвыборным лозунгом на бумаге, по словам Одинца, необходимо обеспечить достаточное количество учителей. „К 2029 году 36% сегодняшних учителей достигнут пенсионного возраста“, – пояснил он.
„Для перехода на эстоноязычное образование нужны тысячи новых или переобученных учителей. По нашей оценке, в ближайшее десятилетие потребуется до пяти тысяч эстоноязычных учителей. Без учителей переход на эстоноязычное образование невозможен, иначе пострадает вся наша система образования, и качество образования, которое сегодня является высоким, снизится“, – подчеркнул Одинец.
По его словам, для увеличения количества учителей необходимо повысить их зарплату. „Наша цель – не вписывать в закон пустые декларации, у которых в реальности могут быть крайне тяжелые последствия для конкурентоспособности и жизнеспособности образовательной системы. Нужно как можно быстрее повысить зарплату учителей до 120% средней зарплаты по Эстонии“, – отметил Одинец.
Прежний опыт показывает, что, когда в русскоязычных школах эстоноязычным учителям начинают платить более высокую зарплату, это приводит к оттоку педагогов из эстоноязычных школ. Во избежание этого необходимо повысить зарплату всем учителям. В качестве примера Одинец привел прошлые эксперименты в Ида-Вирумаа.
„Это бы случилось и в случае нынешней реформы – учителя из прилегающих регионов с большой долей вероятности стали бы переезжать в Ида-Вирумаа, в результате чего пострадали бы эстоноязычные школы и живущие там ребята. Если в регионе нет возможности получить качественное образование, то семьи будут уезжать оттуда, и это очень серьезная опасность для развития региона“, – подчеркнул генеральный секретарь Социал-демократической партии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.