Читатель спрашивает, консультант отвечает: что делать, если на работе слишком жарко?

В правовых актах не прописано, какая конкретно температура должна быть в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места – температура и влажность воздуха, а также скорость движения воздуха – должен подходить для выполнения трудового задания, а в рабочем помещении должен быть обеспечен свежий воздух. При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать, сколько людей работает в этом помещении, какова их умственная и физическая нагрузка, какова площадь рабочего помещения, при помощи каких инструментов выполняется работа и каков технологический процесс (часть 4 § 6 Закона о гигиене и безопасности труда).

Рекомендуемые температурные диапазоны в зависимости от характера работы:

для работ, выполняемых сидя и не требующих физического напряжения: 20-25 °C;

для работ, выполняемых сидя или стоя, то есть связанных с ходьбой и некоторым физическим напряжением: 19-24 °C;

для работ, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 1 кг) предметов стоя или сидя и требующих определенного физического напряжения: 17-23 °C;

для работ, выполняемых стоя, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 10 кг) тяжестей и умеренным физическим напряжением: 16-22 °C;

для работ, связанных с постоянным движением, перемещением и переноской более крупных тяжестей (более 10 кг) и требующих большого физического напряжения: 15-20 °C;

Если на рабочем месте высокая температура, работодатель должен найти решение, чтобы такая ситуация как можно меньше вредила работнику. Например, уместно предоставлять дополнительные перерывы в то время, когда температура высокая. Когда температура понижается, можно возвращаться к привычной организации труда. Должна быть возможность проводить перерывы в прохладном (но не слишком холодном) помещении для отдыха. В жару непременно должно быть достаточное количество питьевой воды, желательно с содержанием минеральных веществ, потому что с потом организм теряет минеральные вещества и соли.