Читатель спрашивает, консультант отвечает: что делать, если на работе слишком жарко?(2)
Читатель спрашивает: „Я работаю в кафе, и там очень жарко – температура поднимается примерно до 30-35 градусов. Мы неоднократно говорили руководству, что в такую жару невозможно работать, поскольку это опасно для здоровья. Но руководство говорит, что не может изменить погоду. Как мне поступить? Я физически не могу работать в такой жаре по 8-9 часов в день“.
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла.
В правовых актах не прописано, какая конкретно температура должна быть в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места – температура и влажность воздуха, а также скорость движения воздуха – должен подходить для выполнения трудового задания, а в рабочем помещении должен быть обеспечен свежий воздух. При определении подходящего внутреннего климата следует учитывать, сколько людей работает в этом помещении, какова их умственная и физическая нагрузка, какова площадь рабочего помещения, при помощи каких инструментов выполняется работа и каков технологический процесс (часть 4 § 6 Закона о гигиене и безопасности труда).
Рекомендуемые температурные диапазоны в зависимости от характера работы:
для работ, выполняемых сидя и не требующих физического напряжения: 20-25 °C;
для работ, выполняемых сидя или стоя, то есть связанных с ходьбой и некоторым физическим напряжением: 19-24 °C;
для работ, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 1 кг) предметов стоя или сидя и требующих определенного физического напряжения: 17-23 °C;
для работ, выполняемых стоя, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 10 кг) тяжестей и умеренным физическим напряжением: 16-22 °C;
для работ, связанных с постоянным движением, перемещением и переноской более крупных тяжестей (более 10 кг) и требующих большого физического напряжения: 15-20 °C;
Если на рабочем месте высокая температура, работодатель должен найти решение, чтобы такая ситуация как можно меньше вредила работнику. Например, уместно предоставлять дополнительные перерывы в то время, когда температура высокая. Когда температура понижается, можно возвращаться к привычной организации труда. Должна быть возможность проводить перерывы в прохладном (но не слишком холодном) помещении для отдыха. В жару непременно должно быть достаточное количество питьевой воды, желательно с содержанием минеральных веществ, потому что с потом организм теряет минеральные вещества и соли.
В случае проблем рекомендуем сначала обратиться к непосредственному руководителю и к уполномоченному или специалисту по рабочей среде. Если устное обращение не изменило ситуацию, обратитесь к работодателю письменно и опишите проблемы на рабочем месте. В обращении также предложите возможные решения.
Закон о гигиене и безопасности труда (пункт 4, часть 5, § 14) дает работнику право отказаться от выполнения работы, которая угрожает его здоровью или здоровью других лиц. Если температура в рабочей среде настолько высокая, что работник плохо себя чувствует, необходимо прервать работу и отправиться в прохладное помещение для восстановления. При необходимости обратитесь к врачу.
Об отказе выполнять работу следует незамедлительно сообщить работодателю или его представителю, а также уполномоченному по рабочей среде. Однако прежде чем отказываться от выполнения работы, рекомендуем все же письменно информировать работодателя о проблеме и потребовать ее решения. Информацию об отказе выполнять работу также предоставьте письменно при первой возможности, так вы потом сможете доказать, почему вы отказались от выполнения работы (вы не отказались от выполнения работы просто так, а из-за угрозы здоровью).
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